Депутаты Кнессета приведены к присяге и готовятся к коалиционным переговорам

Открывая первое заседание, Ицхак Герцог пожелал депутатам отработать весь положенный срок — четыре года. Это пожелание было связано с тем, что за последние 40 лет израильский парламент регулярно распускался досрочно из-за политических разногласий и распада коалиций. Президент Герцог подчеркнул, что перед Израилем по-прежнему стоят серьезные угрозы, в том числе со стороны Ирана. Что касается США, то они готовы развивать отношения с Израилем, но ожидают, что депутаты нового созыва смогут создать правительство, в котором не было бы Биньямина Нетаньяху и его партии «Ликуд» или по крайней мере они не играли бы ведущей роли. Как рассказали источники американского издания Al-Monitor, администрация президента Дональда Трампа поддерживает постоянные контакты с оппозиционным лагерем, в частности, с командой лидера партии «Яшар» Гади Айзенкотом. В Вашингтоне призывают его приложить все усилия, чтобы сместить действующего премьера, говорят источники.