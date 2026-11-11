Депутаты Кнессета приведены к присяге и готовятся к коалиционным переговорам
Парламент Израиля (Кнессет) 26-го созыва, сформированный по итогам октябрьских выборов, был приведен к присяге в Иерусалиме 10 ноября. В ходе церемонии открытия первого заседания президент Ицхак Герцог призвал депутатов приложить максимум усилий, чтобы избежать досрочных выборов, которые могут начаться в случае тупика при формировании правящей коалиции. В свою очередь, выступая с трибуны, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал понять, что будет препятствовать созданию коалиции без его участия, а именно этим сейчас и занимается израильская оппозиция.
Открывая первое заседание, Ицхак Герцог пожелал депутатам отработать весь положенный срок — четыре года. Это пожелание было связано с тем, что за последние 40 лет израильский парламент регулярно распускался досрочно из-за политических разногласий и распада коалиций. Президент Герцог подчеркнул, что перед Израилем по-прежнему стоят серьезные угрозы, в том числе со стороны Ирана. Что касается США, то они готовы развивать отношения с Израилем, но ожидают, что депутаты нового созыва смогут создать правительство, в котором не было бы Биньямина Нетаньяху и его партии «Ликуд» или по крайней мере они не играли бы ведущей роли. Как рассказали источники американского издания Al-Monitor, администрация президента Дональда Трампа поддерживает постоянные контакты с оппозиционным лагерем, в частности, с командой лидера партии «Яшар» Гади Айзенкотом. В Вашингтоне призывают его приложить все усилия, чтобы сместить действующего премьера, говорят источники.
Сам Нетаньяху, выступая на первом заседании Кнессета, дал понять, что не отдаст власть без борьбы. Он призвал оппозиционный «Блок перемен», который по итогам выборов не набрал большинства в 120-местном Кнессете, как и правящий лагерь во главе с «Ликудом», создать правительство национального единства — то есть объединиться на основе взаимных политических уступок.