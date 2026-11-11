Дистрибуторы стали снижать оптовые цены на лекарства из-за затоваривания ритейла
Фармдистрибуторы с середины октября 2026 года перестали повышать, а по некоторым позициям даже снизили закупочные цены на лекарства, предлагаемые фармритейлерам. Такую тенденцию заметили сразу в нескольких аптечных сетях. В «Аптечной сети 36,6» сообщили “Ъ”, что цены на 3,5 тыс. самых популярных позиций сейчас вернулись к уровню, который был в середине августа, в начале осени они совокупно увеличились на 0,8%. В «Ригла-Здравсити» оценивают текущий дисконт примерно в 1%.
Колебания закупочной стоимости товара у дистрибуторов — это отражение высокой конкуренции в сегменте дистрибуции, констатирует гендиректор «ЦВ Протек» Дмитрий Погребинский. Данные о снижении цен в компании не подтвердили и не опровергли. В «ФК Гранд Капитал» говорят, что их ценовые предложения в последнее время не снижались. В «Пульсе» и «Катрене» на запросы “Ъ” не ответили.
Замедление роста цен или даже их снижение может быть связано с тем, что в конце года дистрибуторы традиционно пересматривают условия работы с фармпроизводителями, и они стремятся снизить товарные запасы на складах.
В этом году переговоры идут особенно тяжело, учитывая риски, связанные с атаками на логистическую инфраструктуру, говорит один из собеседников “Ъ” на фармрынке.