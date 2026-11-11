После масштабной атаки 25 октября 59 белгородцев продолжают жить в ПВР

Сейчас временно закрыты все помещения, работа идет в подъездах. «По моему поручению до назначения подрядчика региональным Минстроем за счет муниципального бюджета кровлю одного МКД закрываем по временной схеме — люди сильно переживают из-за возможного подтопления, ведь при тушении пожара квартиры и так залило водой», — написал господин Демидов. Однако вдальнейшем финансироваться работы будут за счет федеральных средств, а региональный минстрой определит подрядчика для их проведения.