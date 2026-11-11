После масштабной атаки 25 октября 59 белгородцев продолжают жить в ПВР
В Белгороде продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки беспилотников, произошедшей 25 октября. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов, жителям, которые в этом нуждаются, предоставлены места в пунктах временного размещения (ПВР). Этим воспользовались 59 человек. Коммуникация с горожанами ведется через домовые чаты, однако мэр признал, что люди недополучают информацию.
Сегодня вечером мэр и зампредседателя правительства региона Алексеем Гержиком проведут встречу с жителями четырех пострадавших многоэтажек.
«Важно подробно рассказать о планах и ответить на все вопросы. Их много: сроки восстановления, оформление социальных выплат, помощь с перевозкой вещей, перерасчет за услуги ЖКХ и другие»,— заявил градоначальник.
Сейчас временно закрыты все помещения, работа идет в подъездах. «По моему поручению до назначения подрядчика региональным Минстроем за счет муниципального бюджета кровлю одного МКД закрываем по временной схеме — люди сильно переживают из-за возможного подтопления, ведь при тушении пожара квартиры и так залило водой», — написал господин Демидов. Однако вдальнейшем финансироваться работы будут за счет федеральных средств, а региональный минстрой определит подрядчика для их проведения.
По его словам, за две с половиной недели разобрана сгоревшая металлочерепица и стропильная система, укладывается защитная пленка. Предварительные заключения экспертизы получены, но по дому с поврежденной кровлей после демонтажа сгоревших конструкций проведут дополнительное обследование «для выработки точных технических решений».
Налет беспилотников на Белгород и область был совершен в ночь на 25 октября. Погибли четыре мирных жителя, еще 13 получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи. Повреждены 30 многоквартирных и четыре частных дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты.