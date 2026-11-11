Верховный суд рассмотрит жалобу «Яшкино» на регистрацию бренда «Ивашкино»
Верховный суд РФ (ВС) проверит, законно ли воронежская «Тортьяна» зарегистрировала товарный знак «Ивашкино для уютных вечеров» в категории кондитерских изделий. Одно из лидирующих на рынке этой продукции предприятий «КДВ Яшкино» пытается аннулировать этот бренд, усматривая высокую степень сходства со своими обозначениями и попытку конкурента нажиться на чужой известности. Роспатент и нижестоящие суды бренд «Тортьяны» сохранили, решив, что происхождение названия от разных мужских имен не делает марки похожими, а сходство дизайна типично для упаковок сладостей. Но теперь «Яшкино» получило шанс — спор передали в экономколлегию ВС.
В организации подчеркнули, что покупатели могут принять «Ивашкино» за продолжение линейки «Яшкино», поскольку названия и дизайн в товарных знаках похожи. В подтверждение «КДВ Яшкино» привело новый соцопрос от сентября 2024 года, по результатам которого был сделан вывод о «подражании спорного товарного знака противопоставленным» маркам «Яшкино», и заключение искусствоведа.