Верховный суд рассмотрит жалобу «Яшкино» на регистрацию бренда «Ивашкино»

Верховный суд РФ (ВС) проверит, законно ли воронежская «Тортьяна» зарегистрировала товарный знак «Ивашкино для уютных вечеров» в категории кондитерских изделий. Одно из лидирующих на рынке этой продукции предприятий «КДВ Яшкино» пытается аннулировать этот бренд, усматривая высокую степень сходства со своими обозначениями и попытку конкурента нажиться на чужой известности. Роспатент и нижестоящие суды бренд «Тортьяны» сохранили, решив, что происхождение названия от разных мужских имен не делает марки похожими, а сходство дизайна типично для упаковок сладостей. Но теперь «Яшкино» получило шанс — спор передали в экономколлегию ВС.