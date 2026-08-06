Долги потеряли в доверии

Впервые за полтора года рынок коллективных инвестиций столкнулся с чистым оттоком средств из розничных ПИФов. За июль инвесторы вывели из них 4,5 млрд руб. Осторожность Банка России в снижении ключевой ставки вызвала обвал котировок на долговом рынке, что спровоцировало массовый выход из облигационных ПИФов. За месяц такие фонды потеряли рекордные 88 млрд руб. Однако большая часть выведенных средств была инвестирована в фонды денежного рынка, текущая доходность по которым приближена к ключевой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В июле 2026 года впервые за полтора года объем привлеченных средств в розничные ПИФы оказался меньше, чем объем выведенных средств. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, чистый отток из розничных фондов составил около 4,5 млрд руб. Последний раз чистый отток средств в этом сегменте наблюдался в феврале 2025 года, однако тогда он превысил 17 млрд руб. Впрочем, нынешние потери выглядят символическими на фоне притоков в первом полугодии, которые составили 770 млрд руб.

Почти весь отток пришелся на фонды облигаций, из которых пайщики забрали за месяц свыше 88 млрд руб.

Это в 3,2 раза больше объема средств, поступивших месяцем ранее, и рекордный отток за все время наблюдений. Согласно оценке старшего аналитика компании «Эйлер» Елены Баклановой, с первыми оттоками облигационные фонды столкнулись еще в конце июня, в июле они переросли «в массовое бегство клиентов, а еженедельные потери составляли 18–30 млрд руб.». Как отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров, продажи облигационных фондов практически иссякли во второй половине месяца, когда доходности на долговом рынке стабилизировались в преддверии очередного заседания ЦБ по ставке. В последнюю неделю июля, по оценке «Эйлера», возобновились притоки (на 2,4 млрд руб.), однако переломить тренд они не смогли.

Негативное отношение инвесторов к этим инструментам было во многом связано с ухудшением макроэкономического фона и отрицательной переоценкой облигаций на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. 19 июня регулятор снизил ключевую ставку лишь на 0,25 п. п., до 14,25%, тогда как инвесторы ожидали от ЦБ более решительных действий (снижения на 0,5 п. п.). Массовая распродажа облигаций, особенно в сегменте госдолга, привела к падению индекса гособлигаций по итогам июня на 3,7%. В первые две недели июля индекс потерял еще 2%. «Общее ухудшение настроений на рынке и снижение стоимости паев спровоцировали отток средств пайщиков»,— констатирует директор департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин.

Впрочем, большая часть выведенных средств была реинвестирована в фонды денежного рынка.

Как отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк, эти инструменты с учетом ожиданий более длительного периода повышенной ставки на фоне обновленного прогноза ЦБ «все еще сохраняют привлекательность». За минувший месяц чистые притоки в ПИФы денежного рынка выросли почти вдвое и достигли 83 млрд руб.— максимального результата с декабря прошлого года. Такую миграцию капитала облегчает отсутствие комиссий управляющих компаний при обмене паев ПИФов, находящихся у них в управлении. Также операции с паями фондов одной УК не приводят к возникновению дохода, облагаемого НДФЛ, и не прерывается срок владения паями для получения налоговых льгот.

Остановило бегство из облигационных ПИФов решение Минфина приостановить размещение госбумаг в сочетании со снижением Банком России ключевой ставки на очередные 0,25 п. п., до 14%. Впрочем, как отмечает Андрей Макаров, «покупки подросли, но незначительно». Быстрому восстановлению спроса будет мешать неопределенность относительно дальнейших шагов регулятора на фоне роста инфляции, в том числе из-за высоких цен на топливо. Поэтому предпочтение инвесторы будут отдавать более консервативным фондам денежного рынка. «Восстановления устойчивого спроса на фонды облигаций логично ожидать по мере закрепления доверия к среднесрочному тренду на снижение ключевой ставки»,— отмечает Сергей Дюдин.

Виталий Гайдаев