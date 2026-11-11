Вице-губернатор Андрей Хорт займется защитой детей от влияния злоумышленников
Чиновника назначили ответственным за информационную безопасность
В зону ответственности нового вице-губернатора Санкт-Петербурга Андрея Хорта войдет в том числе работа по пресечению вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы. О задачах чиновника «Ъ Северо-Запад» рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский 11 ноября. Господин Хорт будет отвечать в Смольном за информационную безопасность.
«Сегодня достаточно большие проблемы с вовлечением наших детей, подростков в различные махинации, которые происходят. Здесь будет совместная работа с федеральными органами власти, чтобы улучшить ситуацию. Как и с информационной точки зрения профилактическая работа, так и механизмы, которые мы можем предусмотреть на уровне правительства, чтобы бороться с этим злом»,— рассказал господин Бельский.
В последние годы в Петербурге все чаще фиксируют случаи вовлечения подростков в преступные схемы. Часто несовершеннолетние становятся «дропперами» — посредниками в мошеннических схемах. Также за первое полугодие 2026 года в городе зарегистрировали не менее 18 преступлений террористической направленности, совершенных несовершеннолетними. Например, поджоги релейных шкафов и заправок. По мнению детского омбудсмена в Петербурге Анны Митяниной, на подростковую преступность влияет https://www.kommersant.ru/doc/8421016 неблагоприятная цифровая среда.
О назначении господина Хорта на пост вице-губернатора стало известно 9 ноября. Губернатор Александр Беглов передал под его контроль комитет по цифровизации и связи, комитет имущественных отношений, а также управление по развитию садоводства и огородничества. До этого Андрей Хорт возглавлял администрацию Красногвардейского района. В прошлом он работал в органах госбезопасности.