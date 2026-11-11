Вице-губернатор Андрей Хорт займется защитой детей от влияния злоумышленников

«Сегодня достаточно большие проблемы с вовлечением наших детей, подростков в различные махинации, которые происходят. Здесь будет совместная работа с федеральными органами власти, чтобы улучшить ситуацию. Как и с информационной точки зрения профилактическая работа, так и механизмы, которые мы можем предусмотреть на уровне правительства, чтобы бороться с этим злом»,— рассказал господин Бельский.