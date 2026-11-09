Глава района вернулся к истокам
Вице-губернатор Андрей Хорт стал ответственным за информационную безопасность в Смольном
Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга стал глава Красногвардейского района Андрей Хорт, начинавший свою карьеру в органах безопасности. Губернатор Александр Беглов сделал его ответственным за информационную безопасность. Такой позиции в городском правительстве ранее не было.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил в состав городского правительства руководителя администрации Красногвардейского района Андрея Хорта. На новой должности новый вице-губернатор будет отвечать за обеспечение информационной безопасности. Для этого под контроль господина Хорта перейдут комитет по информатизации и связи и комитет имущественных отношений. В довесок чиновник будет курировать работу управления по развитию садоводства и огородничества. Как сады и огороды связаны с информационной безопасностью, еще предстоит выяснить, но отметим, что ранее это ведомство курировал вице-губернатор Владимир Омельницкий, в сентябре покинувший Смольный из-за избрания в Законодательное собрание.
Официальная биография нового вице-губернатора укладывается в десять строк. В 2002 году господин Хорт с отличием окончил Суворовское военное училище в Твери, а в 2007 году — Академию ФСБ России в Москве. С красным дипломом. Выбор образования, рассказывал Андрей Хорт в одном из интервью, предопределил его дальнейшую жизнь.
«Правильный выбор образовательных учреждений, в которых я учился. Я хотел в них попасть с молодых лет. Со второго класса я мечтал попасть в Суворовское училище. С третьего — в академию, которую я закончил в Москве. Они, наверное, тоже, где-то сформировали определенный стержень, базу знаний. Определенную закалку придали мне в будущем»,— рассказывал господин Хорт в августе 2026 года.
После этого он нес службу в органах безопасности. Карьера в силовых ведомствах продолжалась до 2011 года. Затем он сменил несколько организаций. До 2015 года руководил службой по управлению имуществом ОАО «Ракетно-космическая корпорация “Энергия” имени С.П. Королёва», до 2016 года был помощником генерального директора ОАО «Завод имени М.И. Калинина». Позже занимал должность заместителя генерального директора в ООО «Спортивный комплекс “Юбилейный”».
Дальше карьера Андрея Хорта развивалась в структурах администрации Петербурга. До 2024 года он трудился в смольнинском комитете по физической культуре и спорту, последовательно занимая должности заместителя, а затем первого заместителя председателя комитета. В апреле 2024 года губернатор Александр Беглов назначил его главой администрации Красногвардейского района.
На посту главы района Андрей Хорт задал новый тренд в городском управлении. Он лично реагировал на какие-либо инциденты и публично рассказывал о результатах работы. Даже если вопрос выходил за рамки полномочий чиновника. Например, после взрыва банкоматов «Сбербанка» на Среднеохтинском проспекте или обрушения платформы на Ладожском вокзале. Наконец, он решил провести ребрендинг района и вместе с историками и краеведами разработал новый фирменный стиль районной администрации.
Это уже второе назначение вице-губернатора Санкт-Петербурга за последний месяц. В конце октября губернатор Беглов назначил на эту позицию главу комитета по внешним связям Евгения Григорьева, который и так состоял в правительстве. Господин Григорьев продолжил отвечать за международные отношения и взаимодействие с другими регионами России. Андрей Хорт стал 15-м членом правительства города. Это предельное число чиновников в этой структуре, согласно действующему законодательству.