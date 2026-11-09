Глава района вернулся к истокам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил в состав городского правительства руководителя администрации Красногвардейского района Андрея Хорта. На новой должности новый вице-губернатор будет отвечать за обеспечение информационной безопасности. Для этого под контроль господина Хорта перейдут комитет по информатизации и связи и комитет имущественных отношений. В довесок чиновник будет курировать работу управления по развитию садоводства и огородничества. Как сады и огороды связаны с информационной безопасностью, еще предстоит выяснить, но отметим, что ранее это ведомство курировал вице-губернатор Владимир Омельницкий, в сентябре покинувший Смольный из-за избрания в Законодательное собрание.