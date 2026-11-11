«Фармстандарт» и орловская Sanofi вошли в топ-15 производителей РФ по аптечным продажам

По собственным данным компании, «Санофи Восток» — производство инсулинов, работающее в Орловской области с 2010 года. Компания входит в список системообразующих предприятий региона. Портфель выпускаемых препаратов: от вакцин до управления такими заболеваниями, как диабет, кардиологические, онкологические и генетические. Гендиректор — Мстислав Шилов. На промплощадке площадью 2 тыс. кв. м в Орле работает 170 сотрудников. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2025 году составила 2,89 млрд руб. (рост на 30,24% к 2,22 млрд руб. в 2024-м), а чистая прибыль — около 373,8 млн руб. (против 165,6 млн руб. годом ранее).

Французская Sanofi по всему миру владеет 37 заводами, в компании работают 86 тыс. сотрудников, объем инвестиций в исследования и разработки в 2025 году составил €7,8 млрд.

По данным облправительства, ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (флагманское юрлицо группы «Фармастандарт») зарегистрировано в Курске в 1992 году. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков и флагманов импортозамещения в регионе. Выпускает 621 наименование лекарственных средств, включая готовые препараты, субстанции, БАДы и тест-полосы для глюкометров. По данным «СПАРК-Интерфакс», Гендиректор — Александр Косоплеткин. В 2025 году выручка АО «Фармстандарт» составила 141,8 млрд руб., что на 6,8% ниже уровня 2024-го (152,1 млрд). Чистая прибыль снизилась на 7,4% — до 21 млрд руб. В октябре местные власти заявили, что в рамках единой региональной субсидии за три года заводу выделено 45 млн руб. на компенсацию части затрат на новое оборудование.

АО «Фармстандарт», контролируемое Виктором Харитониным, владеет восемью производственными площадками в России и Белоруссии.