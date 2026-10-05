Фармацевтика уровня интермедиат

Для снижения зависимости от зарубежного сырья «Фармстандарт» решил заняться выпуском интермедиатов — веществ, применяемых в производстве фармацевтических субстанций. В этом сегменте доля импорта достигает 90%, развитие собственного производства внутри страны чаще всего невыгодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

«Фармстандарт» решил заняться производством интермедиатов — химических продуктов, необходимых для производства фармацевтических субстанций. В сентябре 2026 года компания зарегистрировала ООО «Интермедиаты», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Новое производство расположено в подмосковном Долгопрудном, где находятся другие площадки «Фармстандарта».

АО «Фармстандарт», контролируемое Виктором Харитониным, владеет восемью производственными площадками в России и Белоруссии. В портфеле компании более 700 товарных позиций, в том числе популярные средства «Арбидол», «Аллохол», «Пенталгин», «Фосфоглиф». Согласно DSM Group, по итогам 2025 года компания была на первом месте среди всех российских фармпроизводителей по натуральному объему продаж (271 млн упаковок) и на 11-м —- по денежному (41,6 млрд руб.). По данным СПАРК, выручка АО «Фармстандарт» в 2025 году снизилась на 6,7% год к году, до 141,8 млрд руб., чистая прибыль — на 7,4%, до 21 млрд руб.

В «Фармстандарте» пояснили “Ъ”, что решили создать собственное производство интермедиатов для диверсификации рисков при выпуске субстанций для лекарств из перечня жизненно важных (ЖНВЛП). Новое производство должно заняться «проработкой запросов и потребностей фармацевтического рынка РФ по труднодоступным и высокорисковым интермедиатам для синтеза фармацевтических субстанций». Синтезировать интермедиаты оно будет как собственными силами, так и с привлечением других химических предприятий и отраслевых сообществ, говорят в «Фармстандарте».

Кроме «Фармстандарта», свое производство фармсубстанций сейчас развивают другие российские фармкомпании, включая «Генериум», «Нанолек», «Велфарм», «Р-Фарм», «Промомед», «Фармасинтез». Несмотря на это, по данным Ассоциации российских фармацевтических производителей, фармрынок РФ все еще достаточно зависим от поставок субстанций из-за рубежа: на середину 2026 года доля импорта в этом сегменте достигла 85%.

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Выпуск интермедиатов в России по-прежнему почти не развит, соглашается президент компании «Активный компонент» Александр Семенов. В «Промомеде» оценивают долю российских производителей в этом сегменте всего в 10%. Основная часть сырья закупается в Китае и Индии, говорят там. Большинство компаний, выпускающие интермедиаты, в том числе «Активный компонент» и «Промомед», производят их в небольшом количестве и для собственных нужд.

Интермедиаты — это профильная продукция скорее для химических, а не фармацевтических производств, говорят в «Промомеде». Один интермедиат может обеспечивать выпуск сразу нескольких субстанций. Выпуск такой продукции внутри страны на продажу сторонним компаниям фармпроизводителям зачастую невыгоден из-за относительно небольшого объема потребления, поясняет директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

Сейчас нет необходимости производить каждое используемое фарминдустрией химическое соединение внутри страны, считает господин Быков. Рационально было бы выделить несколько критически важных интермедиатов, используемых в нескольких производственных цепочках, и организовать их выпуск в РФ, чтобы в случае чего не зависеть от логистики и внешнеэкономических ограничений, говорит он. Сами интермедиаты производятся из базового химического сырья, получаемого в процессе переработки полезных ископаемых, например нефти и нефтепродуктов, и в РФ есть возможности для развития этой отрасли, добавляет вице-президент «Фармасинтеза» Евгений Орачевский.

Виктория Колганова