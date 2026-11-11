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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности

На территории Свердловской области с 16:00 объявлен отбой беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер. В аэропорту Кольцово также сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Режим опасности БПЛА действовал в регионе почти шесть часов — о его введении губернатор объявил в 10:14.
Особый режим продолжает действовать в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Напомним, дежурными силами ПВО в День народного единства, 4 ноября, были уничтожены украинские беспилотники над Свердловской и Тюменской областями.
Полина Бабинцева