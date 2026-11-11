Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области

Губернатор Денис Паслер напомнил, что в области в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. «Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112»,— напомнил он.