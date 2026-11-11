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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Урал

Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области

На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности с 10:14, сообщили в региональном МЧС. Жителям необходимо зайти в укрытие и держаться подальше от окон.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Губернатор Денис Паслер напомнил, что в области в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. «Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112»,— напомнил он.
Ранее аналогичный режим был объявлен в соседних регионах — Башкортостане и Пермском крае.
Напомним, дежурными силами ПВО в День народного единства, 4 ноября, были уничтожены украинские беспилотники над Свердловской и Тюменской областями.
Ирина Пичурина