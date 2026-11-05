ПВО уничтожила дроны над Тюменской и Свердловской областями 4 ноября
Дежурными силами ПВО в День народного единства, 4 ноября, были уничтожены украинские беспилотники над Свердловской и Тюменской областями, сообщили в Минобороны России.
В течение дня в период с 8:00 до 20:00 (мск) по всей стране были сбиты 46 БПЛА, в том числе в соседних Пермском крае и Башкортостане. Дроны также уничтожили в Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Московском регионе, Крыму и Татарстане.
Накануне режим беспилотной опасности объявлялся почти во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).