ПВО уничтожила дроны над Тюменской и Свердловской областями 4 ноября

В течение дня в период с 8:00 до 20:00 (мск) по всей стране были сбиты 46 БПЛА, в том числе в соседних Пермском крае и Башкортостане. Дроны также уничтожили в Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Московском регионе, Крыму и Татарстане.