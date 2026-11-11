Задержанные из-за схода вагонов поезда в Архангельской области возвращаются к графику
В Архангельской области поезда, задержанные из-за схода вагонов грузового состава на перегоне Черемуха — Виледь, постепенно возвращаются к расписанию. Из десяти задержанных составов четыре уже следуют по графику, два продолжают движение с отставанием, остальные прибыли на станции назначения. Об этом сообщили в РЖД.
Пассажирам оказывают помощь сотрудники поездных бригад. Тем, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставляют питание. На участке между станциями Сольвычегодск и Виледь людей перевозят автотранспортом в обход места происшествия.
На станции Виледь организовали пункты обогрева. Во время пересадок пассажирам помогают волонтеры и железнодорожники.
Напомним, происшествие случилось 10 ноября в 5:10 по московскому времени. На перегоне Черемуха — Виледь обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда.