Задержанные из-за схода вагонов поезда в Архангельской области возвращаются к графику

В Архангельской области поезда, задержанные из-за схода вагонов грузового состава на перегоне Черемуха — Виледь, постепенно возвращаются к расписанию. Из десяти задержанных составов четыре уже следуют по графику, два продолжают движение с отставанием, остальные прибыли на станции назначения. Об этом сообщили в РЖД.