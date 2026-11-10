Обрушенный мост привел к региональной чрезвычайной ситуации
Авария с грузовым составом на границе Архангельской области и Коми стала причиной коллапса
В Архангельской области с 10 ноября объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за схода поезда с путей на станции Виледь, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Всего в зону ЧС вошли восемь муниципальных образований, в том числе города Коряжма и Котлас.
Инцидент произошел в 5:10 утра на перегоне Черемуха — Виледь в юго-восточной части Архангельской области, недалеко от границы с Республикой Коми. В результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Как ранее сообщал губернатор Архангельской области, пострадавших нет. Цистерны в составе грузового поезда оказались пустыми и разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в оперативном штабе Архангельской области со ссылкой на первого заместителя регионального правительства Дмитрия Рожина.
По факту обрушения железнодорожного моста и схода вагонов Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. На место инцидента отправились заместитель прокурора Никита Мошковский и Котласский транспортный прокурор Вадим Сурин. Также ведомств поставило на контроль соблюдение прав пассажиров.
Всего из-за ЧС, по данным РЖД по состоянию на 14:42, задержаны десять поездов, следующих в Республику Коми из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Также задерживаются поезда из республики. Практически все поезда, прибывающие в Коми, проходят через станцию Виледь.
Руководить операцией по ликвидации последствий назначили министра транспорта Архангельской области Сергея Роднева. Областной Минтранс будет контролировать ход работ по восстановлению железнодорожного участка. Сейчас ведомство совместно с Северной железной дорогой занимается перевозкой пассажиров и багажа между станциями Сольвычегодск и Виледь с последующей пересадкой в резервные составы. На пересадочных пунктах работают волонтеры. На станции Виледь также развернуты шатры с обогревом. Для транспортировки задействовали автобусы, поэтому необходимости в подготовке пунктов временного размещения пассажиров нет, добавил губернатор Цыбульский.
В то же время в Республике Коми организовали оперативный штаб в связи со сходом грузового поезда. Глава субъекта Ростислав Гольдштейн обсудил происшествие с главой РЖД Олегом Белозеровым на встрече в Москве. Республиканские власти направили обратились в Росавиацию с просьбой организовать дополнительные авиарейсы из Сыктывкара, Ухты и Воркуты для обеспечения альтернативных путей сообщения. Также в Архангельскую область отправили дополнительные автобусы.
Как сообщили в РЖД, гендиректор перевозчика Олег Белозеров также обсудил с главой Коми обеспечение региона жизненно важными грузами. Доставку организуют комбинированными способами с участием автотранспорта. Сейчас разработан график восстановительных работ. Господин Белозеров отметил, что находится на постоянной связи с губернатором Александром Цыбульским.