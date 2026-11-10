Обрушенный мост привел к региональной чрезвычайной ситуации

Руководить операцией по ликвидации последствий назначили министра транспорта Архангельской области Сергея Роднева. Областной Минтранс будет контролировать ход работ по восстановлению железнодорожного участка. Сейчас ведомство совместно с Северной железной дорогой занимается перевозкой пассажиров и багажа между станциями Сольвычегодск и Виледь с последующей пересадкой в резервные составы. На пересадочных пунктах работают волонтеры. На станции Виледь также развернуты шатры с обогревом. Для транспортировки задействовали автобусы, поэтому необходимости в подготовке пунктов временного размещения пассажиров нет, добавил губернатор Цыбульский.