В ОЭЗ «Томск» зарегистрированы три новых резидента
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск» зарегистрировано три новых компании. В ее состав вошли: томские ООО «Современные технологии производства», ООО «МэйнКонцепт-НЛД» и ООО «Институт изучения БАВ «Биофарм», пишет «Интерфакс».
Компания «Биофарм» займется научными исследованиями и разработками в сфере биотехнологий. Ожидается, что организация представит результаты изучения компонентов растений Сибири, в частности сибирской пихты, коры осины и корня лопуха, а также создаст продукты на основе природных комплексов. «МэйнКонцепт-НЛД» займется разработкой передовых технологий в области кодирования мультимедиа. «Современные технологии производства» реализуют проект по производству оборудования на основе вакуумных ионно-плазменных технологий, а также инжиниринг в сфере модификации поверхности изделий для улучшения их параметров.
Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года стало известно о том, что ГК «Амедарт» откроет на ОЭЗ «Томск» фармацевтическое производство полного цикла. Планируется запустить на предприятии производственные мощности по выпуску более 100 млн таблеток и капсул в год, а также растворов для инъекций.