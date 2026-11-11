В ОЭЗ «Томск» зарегистрированы три новых резидента

Компания «Биофарм» займется научными исследованиями и разработками в сфере биотехнологий. Ожидается, что организация представит результаты изучения компонентов растений Сибири, в частности сибирской пихты, коры осины и корня лопуха, а также создаст продукты на основе природных комплексов. «МэйнКонцепт-НЛД» займется разработкой передовых технологий в области кодирования мультимедиа. «Современные технологии производства» реализуют проект по производству оборудования на основе вакуумных ионно-плазменных технологий, а также инжиниринг в сфере модификации поверхности изделий для улучшения их параметров.