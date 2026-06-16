ГК «Амедарт» построит в Томске два завода по выпуску субстанций до 2036 года

Резидент ОЭЗ «Томск» — компания «Амехим» (входит в структуру ГК «Амедарт») — заявил о строительстве в регионе до 2036 года двух заводов, которые обеспечат полный цикл создания фармакологических препаратов на одной площадке. Предприятие планирует выпускать субстанции для лечения онкологии, ВИЧ-инфекции, диабета и других заболеваний, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Томск» в Telegram-канале. Инвестиции в проект составят более 2 млрд руб.

Общая площадь научно-производственного комплекса составит более 17 тыс. кв. м, его спроектируют до конца 2027 года. «Ежегодно «Амехим» будет поставлять на рынок до 100 т субстанций, а также более 100 млн таблеток и капсул, растворов для инъекций и инфузий. Компания создаст более 250 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», — уточнили в ОЭЗ «Томск».

Подготовкой будущих специалистов для нового производства займутся томские университеты и НИИ, с которыми предприятие заключило соглашение о сотрудничестве.

«Амедарт», по данным сайта группы, в настоящее время располагает фармацевтическим заводом в Москве. В 2025 году в Томской области было зарегистрировано ООО «Амехим», которое возглавил гендиректор «Амедарт» Андрей Колокольцов.

Лолита Белова