ЗакС одобрил повышение налогов для малого бизнеса в Петербурге

Один из авторов законопроекта, глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок с трибуны заявил, что за 17 лет город выделил на сохранение сниженной ставки по УСН свыше 210 млрд рублей. Также парламентарий заявил, что из-за этого Смольный фиксирует ежегодно выпадающие доходы на уровне 36 млрд рублей. В Москве, где действует ставка в 10%, этот показатель составляет 260 млн рублей, отметил господин Четырбок.