ЗакС одобрил повышение налогов для малого бизнеса в Петербурге
Депутаты отменяют льготную ставку 7% по упрощенной системе налогообложения
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 11 ноября в первом чтении поддержало инициативу о корректировке городского закона о налогах и льготах, исключив из нее минимальную ставку 7% по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса. Бизнес начнет отдавать 15% по схеме «доходы минус расходы». Исключением станут отдельные отрасли в промышленности, для них ставка в 7% сохранится.
Один из авторов законопроекта, глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок с трибуны заявил, что за 17 лет город выделил на сохранение сниженной ставки по УСН свыше 210 млрд рублей. Также парламентарий заявил, что из-за этого Смольный фиксирует ежегодно выпадающие доходы на уровне 36 млрд рублей. В Москве, где действует ставка в 10%, этот показатель составляет 260 млн рублей, отметил господин Четырбок.
«Город не повышает налоги, а пересматривает политику в сфере налоговых льгот»,— добавил депутат. Он заявил, что раньше такие меры поддержки вводили на фоне экономических кризисов и пандемии коронавируса. Парламентарий предполагает, что предприниматели перейдут на другие налоговые режимы.
Вместе с тем законопроектом предлагается поднять налоги за владение дорогостоящим имуществом. Еще парламентарии предлагают пересмотреть подход к расчету налоговой базы для коммерческой недвижимости по кадастровой стоимости, а не площади помещений.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин заявлял, что все опрошенные им представители бизнес-сообщества выступили против повышения ставки по УСН. Бизнес-омбудсмен допустил, что законопроект негативно скажется на городской экономике.