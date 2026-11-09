Предприниматели теряют льготы
В Петербурге собираются поднять налоги для малого бизнеса
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга готовятся увеличить сборы для предпринимателей, работающих по льготной ставке упрощенной системы налогообложения. Увеличить налог собираются более чем в два раза — с 7% до 15%, за исключением отдельных отраслей в промышленности. Парламент и Смольный полагают, что это хорошая идея. Бизнес так не считает и грозится сменить прописку на соседнюю Ленобласть.
Согласно новому законопроекту, субъекты малого и среднего предпринимательства в Петербурге потеряют льготную налоговую ставку по схеме «доходы минус расходы» в 7% и начнут отдавать 15% от чистой прибыли. Прежнюю ставку собираются сохранить для предприятий, занятых в сфере обрабатывающей промышленности, исследований и разработки.
О планах петербургских депутатов поднять налог для малого бизнеса стало известно 9 ноября. Соответствующий законопроект обсудили на совместном заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания и постоянной парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. На встрече также присутствовали представители финансового блока Смольного: вице-губернатор Алексей Корабельников и председатель комитета финансов Светлана Енилина.
Авторы инициативы повышение объясняют сравнением с Москвой, где при льготной ставке 10% на выпадающие доходы городского бюджета приходится 260,3 млн рублей, при этом в Санкт-Петербурге при ставке 7% казна ежегодно недополучает порядка 36 млрд рублей. По мнению главы бюджетно-финансового комитета Дениса Четырбока, предлагаемый подход окажется более «справедливым».
УСН — особый налоговый режим, доступный малому и среднему бизнесу, который заменяет ряд обычных налогов. Базовая ставка по схеме «доходы минус расходы» составляет 15%, однако регионы могут вводить сниженные ставки для налогоплательщиков при соблюдении ряда условий. В Петербурге льготная ставка составляет 7%.
По данным депутата Четырбока, в реестре МСП числится почти 46 тыс. юрлиц, применяющих схему «доходы минус расходы». Общий суммарный эффект от «более адресного и справедливого распределения налоговой нагрузки» ожидается на уровне 20 млрд рублей, добавил парламентарий. Нынешний рост отрасли не соответствует текущему объему выпадающих доходов, объяснил он.
«Наш рост сопоставим с ростом Москвы, которая в 138 раз вкладывает меньше льгот. Поэтому мы не ожидаем минусовой динамики за счет того, что часть предпринимателей просто перейдет на другой режим, который для них будет здесь более удобен, в зависимости от специфики их работы»,— рассказал Денис Четырбок.
Смольный идею депутатов поддержал. Хотя вице-губернатор Корабельников подчеркнул, что напрямую сравнивать Петербург с другими субъектами некорректно из-за уникальных структур налогоплательщиков и разных ключевых отраслей, формирующих региональные бюджеты. Он подсчитал, что за 17 лет бизнес за счет сниженной ставки УСН получил поддержку на 210 млрд рублей, при этом необходимо оценить, насколько эффективны имеющиеся налоговые льготы. Для чиновников нет разницы между выпадающими доходами и прямыми субсидиями, пояснил он. Видимо, отдачей бизнеса в Смольном не удовлетворены.
«Поэтому, с нашей точки зрения, в данном случае у нас есть основания, с учетом анализа эффективности, согласиться с предложением несколько подкорректировать ставку»,— заявил господин Корабельников.
Также на заседании присутствовали представители бизнес-сообщества. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин заявил, что все опрошенные им предприниматели негативно отреагировали на предстоящие изменения. Так, по словам господина Калугина, повышение налога грозит оттоком предпринимателей в Ленинградскую область, где ставки остаются прежними.
«Если проанализировать результаты Московской, Ленинградской области, еще ряда субъектов, где не меняется ставка УСН, там идет небольшой, но стабильный рост. В этом году на этой ставке, при всех отрицательных и тяжелых моментах, мы получим плюс по УСН примерно от 5% до 8%. У нас ситуация сегодня стабильная. Если мы ее тронем, мы точно никакие 36, ни 20 [миллиардов рублей выпадающих доходов] не получим ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра»,— заявил бизнес-омбудсмен Калугин.
Уполномоченный добавил, что считает подобные меры в нынешней обстановке несвоевременными, этот вопрос нужно дополнительно проработать. С социально-политической точки зрения такой шаг омбудсмен назвал «ошибочным».
«Все против, все не понимают, что это за решение»,— закончил мысль господин Калугин.
С похожей мыслью выступил председатель «Союза малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков. Он полагает, что увеличение ставки приведет к некоторому росту налоговых поступлений в 2027 году, однако уже в 2028 году город с огромной вероятностью столкнется с очень тяжелыми последствиями. После принятия закона предприниматели, по прогнозу господина Меньшикова, потянутся в ближайший пригород. Например, в Кудрово.
Кроме ставки по УСН, инициатива предусматривает ряд других изменений в налоговом законодательстве. Например, также поднимается налог на дорогостоящее имущество стоимостью свыше 300 млн рублей, до 2,5% (сейчас объекты от 300 млн до 10 млрд рублей облагаются по ставке 2,2%). Законопроект собираются рассмотреть в первом чтении уже в среду, 11 ноября.