Предприниматели теряют льготы

«Если проанализировать результаты Московской, Ленинградской области, еще ряда субъектов, где не меняется ставка УСН, там идет небольшой, но стабильный рост. В этом году на этой ставке, при всех отрицательных и тяжелых моментах, мы получим плюс по УСН примерно от 5% до 8%. У нас ситуация сегодня стабильная. Если мы ее тронем, мы точно никакие 36, ни 20 [миллиардов рублей выпадающих доходов] не получим ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра»,— заявил бизнес-омбудсмен Калугин.