Алексей Коротков и Анатолий Багров предложены на пост мэра Дзержинска

Субъектами внесения предложений по кандидатам на пост главы МСУ могут быть парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Претендентов рассматривает комиссия по рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы МСУ, возглавляемая заместителем губернатора Андреем Гнеушевым. Затем комиссия должна представить не менее двух кандидатур на рассмотрение губернатора Глеба Никитина, который в дальнейшем предложит местному парламенту кандидатов для голосования — тоже не меньше двух.