Алексей Коротков и Анатолий Багров предложены на пост мэра Дзержинска
На пост главы города Дзержинска предложены кандидатуры временно исполняющего полномочия главы Алексея Короткова и его бывшего подчиненного из администрации Богородского округа — заместителя главы МСУ Анатолия Багрова. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в министерстве внутренней политики Нижегородской области. Кто выдвинул каждую кандидатуру, не уточняется.
Субъектами внесения предложений по кандидатам на пост главы МСУ могут быть парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Претендентов рассматривает комиссия по рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы МСУ, возглавляемая заместителем губернатора Андреем Гнеушевым. Затем комиссия должна представить не менее двух кандидатур на рассмотрение губернатора Глеба Никитина, который в дальнейшем предложит местному парламенту кандидатов для голосования — тоже не меньше двух.
Как писал «Ъ-Приволжье», прежний мэр Дзержинска Михаил Клинков досрочно ушел в отставку 20 октября, за несколько дней до истечения двухлетнего срока полномочий, и возглавил затем АНО «Дом народного единства» вместо своего бывшего заместителя на посту главы города Сергея Федорова.