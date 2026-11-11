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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Приволжье

Алексей Коротков и Анатолий Багров предложены на пост мэра Дзержинска

На пост главы города Дзержинска предложены кандидатуры временно исполняющего полномочия главы Алексея Короткова и его бывшего подчиненного из администрации Богородского округа — заместителя главы МСУ Анатолия Багрова. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в министерстве внутренней политики Нижегородской области. Кто выдвинул каждую кандидатуру, не уточняется.
Временно исполняющий полномочия мэра Дзержинска Алексей Коротков

Временно исполняющий полномочия мэра Дзержинска Алексей Коротков

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Субъектами внесения предложений по кандидатам на пост главы МСУ могут быть парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Претендентов рассматривает комиссия по рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы МСУ, возглавляемая заместителем губернатора Андреем Гнеушевым. Затем комиссия должна представить не менее двух кандидатур на рассмотрение губернатора Глеба Никитина, который в дальнейшем предложит местному парламенту кандидатов для голосования — тоже не меньше двух.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний мэр Дзержинска Михаил Клинков досрочно ушел в отставку 20 октября, за несколько дней до истечения двухлетнего срока полномочий, и возглавил затем АНО «Дом народного единства» вместо своего бывшего заместителя на посту главы города Сергея Федорова.
Ирина Швецова