Суд оставил без рассмотрения иск ставропольского нефтедобытчика к налоговой на 1,2 млрд рублей

Судья отметила, что налогоплательщик был надлежащим образом извещен, однако не только не посещал процессы, но и не исполнял определения суда о представлении доказательств, а также не заявлял ходатайств об отложении дела или рассмотрении его в отсутствие представителя. Налоговый орган, в свою очередь, не настаивал на рассмотрении спора по существу.