Суд оставил без рассмотрения иск ставропольского нефтедобытчика к налоговой на 1,2 млрд рублей
Арбитражный суд Ставропольского края оставил без рассмотрения заявление ООО «Нефтедобывающее предприятие «Чепаковское» о признании недействительным постановления о взыскании налоговой задолженности. Компания, входящая в структуру АО АТЭК «Групп», требовала отменить акт Межрайонной ИФНС № 12 о взыскании за счет имущества 1,19 млрд рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Как следует из определения, нефтедобывающее предприятие, зарегистрированное в 2007 году и ведущее работы на месторождении близ села Прасковея, систематически игнорировало заседания. Представитель компании не явился в суд 1 апреля, 13 мая, 7 июля и 4 августа 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Нефтедобывающее предприятие «Чепаковское» зарегистрировано в 2007 году в Ставрополе. Основной вид деятельности предприятия — добыча нефти. Головная компания — АО АТЭК «Групп». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор Владимир Кочикьянц. Выручка компании за 2024 год составила 3,6 млрд руб., убыток — 313,8 млн руб.
Судья отметила, что налогоплательщик был надлежащим образом извещен, однако не только не посещал процессы, но и не исполнял определения суда о представлении доказательств, а также не заявлял ходатайств об отложении дела или рассмотрении его в отсутствие представителя. Налоговый орган, в свою очередь, не настаивал на рассмотрении спора по существу.
Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 148 АПК РФ, суд пришел к выводу об утрате заявителем интереса к объекту спора и оставил заявление без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.
В декабре 2025 года та же Межрайонная ИФНС подала в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о банкротстве предприятия из-за долгов, превышающих 1 млрд рублей. Общий объем исков к компании за 2025–2026 годы оценивается в 2,6 млрд рублей.