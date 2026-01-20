Налоговая банкротит нефтяную компанию из Ставрополя из-за долга в 1 млрд рублей

Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о банкротстве ООО «НДП Чепаковское» с требованиями на сумму более 1,07 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление о признании должника несостоятельным поступило в суд 26 декабря 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Нефтедобывающее предприятие «Чепаковское» зарегистрировано в 2007 году в Ставрополе. Основной вид деятельности предприятия — добыча нефти. Головная компания — АО АТЭК «Групп». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор Владимир Кочикьянц. Выручка компании за 2024 год составила 3,6 млрд руб., убыток — 313,8 млн руб.

Нефтедобывающее предприятие «Чепаковское» ведет работы на одноименном месторождении, расположенном вблизи села Прасковея. Месторождение было открыто в 2003 году, степень освоения — разведываемое, размер по величине извлекаемых запасов — средний.

Тат Гаспарян