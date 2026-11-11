Запрет продажи вейпов в Петербурге утвердили в первом чтении
Оборот электронных систем доставки никотина хотят ограничить с 1 марта 2027 года
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 11 ноября в первом чтении одобрило проект закона о полном запрете розничной продажи вейпов на территории города с 1 марта 2027 года, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Предполагается, что запрет будет действовать пять лет, до 1 марта 2032 года. За инициативу проголосовали единогласно все 50 депутатов.
В пояснительной записке депутаты указали, что неуказанные современные исследования выявили в аэрозоле электронных сигарет никотин, ультрамелкие частицы, карбонильные соединения, летучие органические вещества и металлы. Сами устройства в случае неисправности могут вызывать ожоги и травмы, говорится в документе. Одним из «наиболее достоверно установленных» последствий курения вейпов парламентарии указали формирование зависимости.
«Особое значение это [формирование зависимости] имеет для детей и подростков. Никотин воздействует на нервную систему в период ее активного развития, а раннее формирование зависимости увеличивает вероятность продолжительного потребления никотинсодержащей продукции»,— говорится в пояснительной записке.
Авторами инициативы выступили бюджетно-финансовый комитет и постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению. Рабочая группа работала над разработкой законопроекта около года. Петербургские парламентарии намерены утвердить запрет одновременно с коллегами из Ленинградской области.
Один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок, отвечая на вопрос коллег о планах разработать инициативу о запрете продажи сигарет и другой табачной продукции, заявил, что не видит в этом необходимости. По его мнению, табачная отрасль достаточно урегулирована, в отличие от вейпов. Парламентарий считает необходимым бороться с «узким злом». Отметим, запрет не будет распространяться на системы нагревания табака, вроде «айкос», из-за другого принципа работы.
Депутат из фракции КПРФ Александр Рассудов, выступая перед депутатами, заявил, что законопроект не предлагает никаких решений для борьбы с курением. По его мнению, после запрета вейпов курильщики смогут перейти на обычные сигареты. Господин Рассудов отметил, что сам является курильщиком с 35-летним стажем. Его коллега, независимый депутат Дмитрий Павлов, предположил, что запрет продажи вейпов спровоцирует теневой рынок, если на федеральном уровне не будет введен запрет на ввоз таких устройств.
По данным комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга, в городе действует около 615 специализированных точек по продаже вейпов. По мнению чиновников, доля таких магазинов составляет 0,6% от общего числа торговых объектов в Петербурге. Прекращение их работы не повлечет негативных последствий для городской экономики, отмечали в Смольном. В то же время представители бизнеса предлагали депутатам рассмотреть возможность отложить введение запрета на более поздний срок.
Право на запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них появилось у регионов с лета 2026 года, после принятия соответствующего законопроекта на федеральном уровне. Сейчас этим полномочием воспользовались в 17 регионах. В Северо-Западном федеральном округе запрет уже введен в Вологодской области и Ненецком автономном округе. Также заявили о намерениях ввести ограничения в Карелии, Мурманской области, Республике Коми и Псковской области.