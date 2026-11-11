Запрет продажи вейпов в Петербурге утвердили в первом чтении

Депутат из фракции КПРФ Александр Рассудов, выступая перед депутатами, заявил, что законопроект не предлагает никаких решений для борьбы с курением. По его мнению, после запрета вейпов курильщики смогут перейти на обычные сигареты. Господин Рассудов отметил, что сам является курильщиком с 35-летним стажем. Его коллега, независимый депутат Дмитрий Павлов, предположил, что запрет продажи вейпов спровоцирует теневой рынок, если на федеральном уровне не будет введен запрет на ввоз таких устройств.