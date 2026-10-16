Запрету вейпов предложили затянуться
Предприниматели в Петербурге хотят отсрочить борьбу с электронными системами доставки никотина
Законопроект о запрете продажи вейпов на территории Санкт-Петербурга собираются вынести на рассмотрение Законодательного собрания уже на следующей неделе. В Мариинском дворце состоялась встреча депутатов Северной столицы и Ленинградской области с представителями профильных ведомств. Все, без исключения, идею поддерживают, однако в бизнес-сообществе просят не торопиться с запретом.
Рабочая группа Законодательного собрания Петербурга по разработке законопроекта о запрете оборота вейпов провела заключительную встречу в Мариинском дворце. Руководитель группы Денис Четырбок объявил 15 октября, что депутаты готовы внести готовый проект инициативы на рассмотрение парламента уже на следующей неделе. Перед этим он с коллегами намерен обсудить несколько предложений по совершенствованию законопроекта. На это потребуется несколько дней. Впрочем, несколько готовых редакций в запасе у господина Четырбока уже есть.
На состоявшейся встрече в Заксобрании депутаты выслушали позицию коллег из парламента Ленинградской области, смольнинских комитетов, а также правоохранительных органов и прокуратуры. Противников будущего запрета в зале не оказалось. Хотя некоторым потребовалась дополнительная информация, чтобы разобраться, что именно подпадает под ограничения. Член фракции «Единая Россия» в Заксобрании Ленобласти Александр Русских, например, не знал, что именно законотворцы понимают под «вейпами» и относятся ли к ним, в частности, «айкосы». Коллеги объяснили депутату, что в федеральном законе речь идет только о устройствах, в которых испаряются никотиносодержащие жидкости, а в IQOS принцип работы другой, так что на их обороте будущий запрет никак не скажется.
Регионы получили право самостоятельно запрещать продажу вейпов и жидкости к ним на своей территории летом 2026 года. Ограничение, согласно федеральному законодательству, начнет действовать не раньше 1 марта 2027 года. Соответствующие поправки в региональном законодательстве утвердили уже семь регионов. Еще 28 заявили о намерениях воспользоваться запретом.
В делегацию от Заксобрания Ленинградской области, кроме господина Русских, вошли единороссы Татьяна Тюрина и Элчин Алиев. В соседнем регионе инициативу о запрете вейпов внесли на рассмотрение Заксобрания еще до выборов. Петербургские депутаты объясняют необходимость согласования позиций с Ленобластью разработкой единых для агломерации правил.
Среди предложений по совершенствованию законодательства парламентарии договорились о разработке федеральной инициативе о кратном повышении штрафов за продажу вейпов вопреки запрету. Кроме того, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова заявила, что и торговые сети выступают в поддержку запрета. Но с пожеланиями.
«Мы поддерживаем запрет, понимаем, что это адресовано подрастающему поколению, это важно, однако относительно механизма реализации мы хотели бы попросить уважаемых законодателей все-таки дать предпринимателям полгода»,— обратилась госпожа Волкова.
За шестимесячный «переходный период» бизнес, по словам представителя Торгово-промышленной палаты, смогут выполнить обязательства по незавершенным контрактам, а специализированные продавцы — пересмотреть свои инвестиции и присмотреться к другому бизнесу. Господин Четырбок заверил, что услышал позицию предпринимателей.
Чтобы запрет начал действовать с 1 марта, петербургский парламент должен принять закон до 1 декабря 2026 года, объяснил депутат Четырбок. В случае введения «переходного периода» по просьбе бизнеса запрет вступит в силу только 1 сентября. Такой сценарий, судя по всему, не оценила депутат Государственной думы Екатерина Машкова, которая относит себя к инициаторам запрета. Она посетовала, что «это очень долго». Господин Четырбок признался, что настаивает на скорейшем принятии закона.
Всего на территории Петербурга, по данным смольнинского комитета по промышленной политике, насчитывается 615 точек, специализирующихся на продаже вейпов. Чиновники собирали информацию о них с помощью карты «2ГИС» — других инструментов для регулирования этого рынка у городской администрации, кажется, нет. В комитете считают эту отрасль незначительной для городской экономики. Как рассказал «Ъ Северо-Запад», большинство устройств для электронной доставки никотина поступает на российский рынок из-за рубежа.
В Петербурге борьба с вейпами ведется на законодательном уровне почти десять лет. В 2017 году Заксобрание запретило продавать такие устройства несовершеннолетним. В 2024 году, например, парламентарии выступили с идеей запретить яркую упаковку жидкостей для вейпов, чтобы снизить интерес к этим товарам среди подростков.