Запрету вейпов предложили затянуться

На состоявшейся встрече в Заксобрании депутаты выслушали позицию коллег из парламента Ленинградской области, смольнинских комитетов, а также правоохранительных органов и прокуратуры. Противников будущего запрета в зале не оказалось. Хотя некоторым потребовалась дополнительная информация, чтобы разобраться, что именно подпадает под ограничения. Член фракции «Единая Россия» в Заксобрании Ленобласти Александр Русских, например, не знал, что именно законотворцы понимают под «вейпами» и относятся ли к ним, в частности, «айкосы». Коллеги объяснили депутату, что в федеральном законе речь идет только о устройствах, в которых испаряются никотиносодержащие жидкости, а в IQOS принцип работы другой, так что на их обороте будущий запрет никак не скажется.