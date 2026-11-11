Федеральная падел-сеть выходит на рынок Петербурга

Петербургский падел-клуб федеральной сети занимает 4,5 тыс. кв. м. Официальное открытие спортивного пространства состоится 14 ноября. Сеть планирует расширение в Петербурге и рассматривает еще несколько мест для открытия клубов, но детали пока не раскрываются, сообщили в пресс-службе «X4 Падел».