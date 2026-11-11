Федеральная падел-сеть выходит на рынок Петербурга
Федеральная сеть «X4 Падел» выходит на рынок Санкт-Петербурга и открывает падел-клуб на Лиговском проспекте на 11 кортов. Ранее компания приобрела Rocket Padel, став крупнейшим игроком рынка падела в России.
Петербургский падел-клуб федеральной сети занимает 4,5 тыс. кв. м. Официальное открытие спортивного пространства состоится 14 ноября. Сеть планирует расширение в Петербурге и рассматривает еще несколько мест для открытия клубов, но детали пока не раскрываются, сообщили в пресс-службе «X4 Падел».
Недавно «Ъ» писал, что сеть выкупила Rocket Padel, став крупнейшим игроком в сегменте. Эксперты оценивают стоимость сделки в 120-220 млн рублей. Структуры сети Rocket Padel сейчас контролирует Дмитрий Шицле, ранее управлявший VIY Management Андрея Якунина, сына бывшего главы ОАО РЖД Владимира Якунина. Согласно СПАРК, господину Шицле принадлежит по 100% в ООО «Рокет Москва», «Рокет Санкт-Петербург» и «Рокет Краснодар» и по 80% в ООО «Рокет Волгоград», «Рокет Кемерово» и «Рокет». Его партнером по этим компаниям с долей 20% выступает Маргарита Бартенева, совладелица телеканала Fashion TV, сервиса знакомств Twinby и Волжской мебельной мануфактуры.