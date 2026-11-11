На Ставрополье спрос на ювелирные украшения сократился на 10%

По его наблюдениям, покупатель стал внимательнее относиться к весу ювелирного изделия. «Раньше украшение выбирали визуально: как оно смотрится с одеждой, нравится ли дизайн. Сейчас все чаще спрашивают вес и цену за грамм и сравнивают их в салонах и на сайтах, как цены на бензин. Ко мне обращался владелец ювелирного салона, у которого покупатели стали уходить подумать и не возвращаться. Мы предложили писать на ценнике рядом со стоимостью изделия вес и цену грамма драгметалла. Продавцам стало проще объяснять разницу между похожими кольцами, и доля людей, которые уходили без покупки, заметно снизилась»,— рассказал эксперт.