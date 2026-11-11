На Ставрополье спрос на ювелирные украшения сократился на 10%
В Ставропольском крае в январе-августе 2026 года количество покупок ювелирных изделий снизилось на 10% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Средний чек приобретения вырос на 9% — до 13 943 руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в компании «Платформа ОФД».
Эксперты уточнили, что речь идет о продажах в сетевых и несетевых торговых точках. Аналитические модели «Платформы ОФД» работают на основе накопленных за 10 лет чековых данных с каждой третьей кассы в стране (ежедневный объем — 75 млн чеков, в системе свыше 180 млрд чеков).
«В Ставропольском крае средний чек растет вслед за ценой грамма драгоценного металла, а покупок становится меньше, потому что стоимость ювелирных изделий увеличивается быстрее доходов жителей региона. По данным Росстата, к июлю 2026 года грамм золотого обручального кольца в крае стоил 13,3 тыс. руб., на 34% дороже, чем годом раньше, и это быстрее, чем в среднем по России. Одни в такой ситуации откладывают покупку, другие покупают, но платят больше, отсюда и падение в штуках, и рост чека»,— прокомментировал основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов.
По его наблюдениям, покупатель стал внимательнее относиться к весу ювелирного изделия. «Раньше украшение выбирали визуально: как оно смотрится с одеждой, нравится ли дизайн. Сейчас все чаще спрашивают вес и цену за грамм и сравнивают их в салонах и на сайтах, как цены на бензин. Ко мне обращался владелец ювелирного салона, у которого покупатели стали уходить подумать и не возвращаться. Мы предложили писать на ценнике рядом со стоимостью изделия вес и цену грамма драгметалла. Продавцам стало проще объяснять разницу между похожими кольцами, и доля людей, которые уходили без покупки, заметно снизилась»,— рассказал эксперт.
Вторая тенденция — на витрине выигрывают легкие изделия. Полые цепочки, тонкие кольца, серебро с позолотой продаются лучше массивных вещей, потому что укладываются в привычный бюджет подарка. «По моей оценке, до конца года картина не изменится: пока грамм дорожает на треть за год, ювелирных изделий будет продаваться меньше, а средний чек продолжит расти»,— прогнозирует Никита Малов.
Отрицательная динамика спроса на рынке ювелирных изделий наблюдается и в других регионах России. Так, в Краснодарском крае количество покупок украшений в январе-августе 2026 года сократилось на 9%, а в Адыгее — на 12%.