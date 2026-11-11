На Кубани спрос на ювелирные изделия упал на 9%
В Краснодарском крае количество покупок ювелирных изделий в сетевых и несетевых торговых точках сократилось на 9% в январе—августе 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек приобретения за год вырос на 11% — до 14 217 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Платформа ОФД».
«Покупатели стали реже заходить в ювелирные магазины, но каждый визит обходится дороже — люди выбирают более качественные или крупные изделия, что отражается в величине чека. От мелких украшений чаще отказываются, но к значимым покупкам (подарки, памятные события) подходят осознанно и с большим бюджетом. В целом на фоне высокой базы прошлого года и общего снижения потребительской активности продажи ювелирных изделий и бижутерии демонстрируют замедление, что наиболее остро ощущается в офлайн-каналах. Драйвером рынка остается онлайн-сегмент, куда продолжает мигрировать аудитория из традиционной розницы»,— прокомментировали эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
По словам основателя и управляющего партнера аналитической компании «Довод» Никиты Малова, средний чек вырос в результате удорожания украшений, в первую очеред, золотых. По данным Росстата, к июлю 2026 года грамм золотого обручального кольца в Краснодарском крае стоил на 28% больше, чем годом раньше, а в Адыгее — на 36%.
«Человек приходит в магазин примерно с тем же бюджетом, что и год назад, и уходит с более легкой цепочкой или вовсе без покупки. Украшение из привычного приобретения превратилось в покупку по поводу. Ко мне обращались представители сети из нескольких ювелирных магазинов на юге: выручка держалась, а людей в залах заметно убавилось. Мы разобрали чеки и увидели, что приобретения к свадьбе и юбилею сохранились, а недорогих покупок „для себя“ (серьги под настроение, вторая цепочка, подвеска без повода) почти не стало»,— прокомментировал Никита Малов.
Он допускает, что до конца года отрицательная динамика спроса сохранится. «Пока грамм золота дорожает на треть за год, украшение будет все меньше похоже на маленькую радость и все больше на подарок по случаю. Выигрывать будут магазины, которые будут создавать и продавать поводы для покупок»,— считает эксперт.