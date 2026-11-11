На Кубани спрос на ювелирные изделия упал на 9%

«Человек приходит в магазин примерно с тем же бюджетом, что и год назад, и уходит с более легкой цепочкой или вовсе без покупки. Украшение из привычного приобретения превратилось в покупку по поводу. Ко мне обращались представители сети из нескольких ювелирных магазинов на юге: выручка держалась, а людей в залах заметно убавилось. Мы разобрали чеки и увидели, что приобретения к свадьбе и юбилею сохранились, а недорогих покупок „для себя“ (серьги под настроение, вторая цепочка, подвеска без повода) почти не стало»,— прокомментировал Никита Малов.