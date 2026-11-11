В Адыгее количество покупок ювелирных украшений сократилось на 12%
В Адыгее количество покупок ювелирных изделий сократилось на 12% в январе-августе 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки год к году вырос на 8% — до 13 807 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Платформа ОФД».
Эксперты уточнили, что речь идет о продажах в сетевых и несетевых торговых точках. Аналитические модели «Платформы ОФД» работают на основе накопленных за 10 лет чековых данных с каждой третьей кассы в стране (ежедневный объем — 75 млн чеков, в системе свыше 180 млрд чеков).
«Рост среднего чека покупки не означает, что потребитель стал обеспеченнее или массово перешел в премиальный сегмент. Скорее спрос стал более избирательным. Украшение чаще приходится обосновывать конкретным поводом: подарок, свадьба, памятная дата. Покупку “просто понравилось” легче отложить. При этом интерес к категории не исчезает, а перераспределяется. Например, в магазинах Sokolov в Краснодаре спрос на изделия без вставок в январе—сентябре вырос на 31%»,— прокомментировала Руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Татьяна Солдатова.
По мнению эксперта, в этих условиях особую важность для сохранения уровня продаж и рентабельности бизнеса приобретают маркетинговые инструменты: важно не только предлагать скидку, но и объяснять ценность, за что человек платит, как украшение впишется в повседневный гардероб, какие гарантии и сервис получает.
«Для PR перспективны истории дизайна, мастерства и локальной идентичности — при условии, что за ними стоит реальный продукт. Интересны и доступные эмоциональные форматы, например сюрприз-боксы с серебряными украшениями. Они соединяют подарок, элемент игры и распаковку, которой хочется поделиться. Но их наличие еще не доказывает массового роста спроса, а бренду важно прозрачно объяснять комплектацию и условия покупки»,— пояснила Татьяна Солдатова.
Она добавила, что онлайн останется важным направлением развития, однако сам выход на маркетплейс не гарантирует продаж. При дальнейшем росте цен выигрывать будут бренды с понятным ассортиментом под разные бюджеты, убедительными карточками товаров и репутацией, которая снижает страх ошибиться в выборе.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в специализированных магазинах Адыгеи в первом полугодии 2026 года продали ювелирных изделий на 256,2 млн руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем реализации в деньгах вырос на 20,2%. В натуральном выражении продажи сократились на 6%. В Краснодарском крае спрос на ювелирные изделия упал на 9%.