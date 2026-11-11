В Адыгее количество покупок ювелирных украшений сократилось на 12%

«Рост среднего чека покупки не означает, что потребитель стал обеспеченнее или массово перешел в премиальный сегмент. Скорее спрос стал более избирательным. Украшение чаще приходится обосновывать конкретным поводом: подарок, свадьба, памятная дата. Покупку “просто понравилось” легче отложить. При этом интерес к категории не исчезает, а перераспределяется. Например, в магазинах Sokolov в Краснодаре спрос на изделия без вставок в январе—сентябре вырос на 31%»,— прокомментировала Руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Татьяна Солдатова.