В Ярославле определили победителя первого этапа конкурса на регоператора ТКО

Участники могут подать уведомления о выходе на второй этап в течение трех дней после публикации протокола первого этапа. Для участия нужны мощности для обработки или обезвреживания более половины ТКО региона либо обязательства построить или модернизировать такие объекты в течение трех лет со дня публикации конкурсной документации. Приведенная стоимость услуг в новом предложении должна быть не выше, а показатели качества — не хуже, чем у победителя первого этапа.