В Ярославле определили победителя первого этапа конкурса на регоператора ТКО
ООО «Ярославский экологический оператор», созданное правительством Ярославской области, выиграло первый этап конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это следует из протоколов конкурсной комиссии от 10 ноября.
Из трех заявителей комиссия допустила к конкурсу «Ярославского экологического оператора» и действующего регоператора ООО «Хартия». ООО «Скоково» отказали в допуске, поскольку компания не представила документы, подтверждающие обеспечение заявки на 100 млн руб.
Определяющим для победы в первом этапе конкурса стало ценовое предложение участников. По условиям конкурса, если разница в стоимости превышает 2%, комиссия не сравнивает показатели качества предложений. «Ярославский экологический оператор» предложил оказывать услуги по вывозу ТКО в регионе за 27,84 млрд руб., «Хартия» — за 28,43 млрд руб. Разница составила 594,3 млн руб., или 2,13%.
«В связи с тем, что значение приведенной стоимости услуги ООО „Хартия“ превышает минимальное значение приведенной стоимости услуги ООО „Ярославский экологический оператор“ более чем на 2 процента, лучшие условия исполнения соглашения соответствуют стоимости услуги регионального оператора, предложенному ООО „Ярославский экологический оператор“», — говорится в протоколе.
Участники могут подать уведомления о выходе на второй этап в течение трех дней после публикации протокола первого этапа. Для участия нужны мощности для обработки или обезвреживания более половины ТКО региона либо обязательства построить или модернизировать такие объекты в течение трех лет со дня публикации конкурсной документации. Приведенная стоимость услуг в новом предложении должна быть не выше, а показатели качества — не хуже, чем у победителя первого этапа.
Вскрытие конвертов с уведомлениями назначено на 16 ноября в 11:00. Если второй этап состоится, комиссия должна завершить оценку предложений в течение десяти дней после объявления результатов первого этапа, то есть 20 ноября.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», «Хартия» работает в регионе с сентября 2018 года. Соглашение с компанией истекает 31 декабря 2026 года. Победитель конкурса получит статус регоператора на десять лет и приступит к работе 1 января 2027 года.