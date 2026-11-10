На статус регоператора ТКО в Ярославской области претендуют три компании
На конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ярославской области подали заявки три компании. Информацию об этом 10 ноября сообщила на заседании рабочей группы по вопросам обращения с отходами исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования региона Наталья Беляева. Заседание прошло в областной думе.
Срок подачи заявок истек 9 ноября. По данным источников «Ъ-Ярославль», документы подали действующий оператор ООО «Хартия», созданное правительством региона ООО «Ярославский экологический оператор» и компания, связанная с предпринимателем Ильей Посконновым.
Победитель получит статус регоператора на десять лет и приступит к работе 1 января 2027 года. Для допуска к конкурсу заявителям требовалось подтвердить наличие действующей лицензии на работы с отходами I–IV классов опасности и внести 100 млн руб. в качестве обеспечения заявки. На первом этапе комиссия сравнит приведенную стоимость и показатели качества услуги.
Второй этап состоится, если в течение трех дней после объявления результатов первого этапа о своем участии заявят претенденты, отвечающие дополнительным требованиям. У них должны быть мощности для обработки или обезвреживания более половины образующихся в области ТКО либо обязательства построить или модернизировать такие объекты в течение трех лет. По территориальной схеме в регионе ежегодно образуется около 404 тыс. тонн ТКО. Если второй этап не состоится, победителем конкурса станет участник, занявший первое место на первом этапе.
ООО «Ярославский экологический оператор» зарегистрировали 4 сентября 2026 года. Учредителем компании выступила Ярославская область в лице министерства имущественных отношений. Предприятие возглавил Андрей Шестаков, который с августа также руководит АО «Скоково».
«Хартия» работает в Ярославской области с сентября 2018 года. Соглашение с компанией истекает 31 декабря 2026 года.
Ярославский предприниматель Илья Посконнов владеет мусоросортировочной станцией на улице Базовой в Ярославле мощностью 40 тыс. тонн в год. Предприниматель имеет лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Он также связан с ООО «Экологический оператор „Макраб“», специализирующимся на обработке и утилизации отходов.