На статус регоператора ТКО в Ярославской области претендуют три компании

Второй этап состоится, если в течение трех дней после объявления результатов первого этапа о своем участии заявят претенденты, отвечающие дополнительным требованиям. У них должны быть мощности для обработки или обезвреживания более половины образующихся в области ТКО либо обязательства построить или модернизировать такие объекты в течение трех лет. По территориальной схеме в регионе ежегодно образуется около 404 тыс. тонн ТКО. Если второй этап не состоится, победителем конкурса станет участник, занявший первое место на первом этапе.