«Ярославский экологический оператор» предложил самую низкую стоимость вывоза ТКО
На конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ярославской области самую низкую стоимость услуг предложило ООО «Ярославский экологический оператор», созданное правительством региона. Это следует из протокола вскрытия конвертов, опубликованного на портале «ГИС Торги».
Заявки на конкурс подали действующий регоператор ООО «Хартия» и ООО «Скоково», которое принадлежит предпринимателю Анатолию Щедрину.
Вскрытие конвертов состоялось 9 ноября. Все три компании представили сведения о действующих лицензиях на транспортирование отходов IV класса опасности. Самую низкую приведенную стоимость услуг регионального оператора предложил «Ярославский экологический оператор» — 27,84 млрд руб. Предложение «Хартии» составляет 28,43 млрд руб., «Скоково» — 28,44 млрд руб. Таким образом, разница между минимальным и максимальным предложениями составляет около 597 млн руб.
Участники также предложили различные показатели качества услуг. «Хартия» обязуется допускать не более одного нарушения графика вывоза мусора в год, «Ярославский экологический оператор» — 18, «Скоково» — 20. При этом «Скоково» предлагает рассматривать обращения потребителей в течение одного дня, «Хартия» — пяти дней, а областная компания — 20 дней.
Конкурсная комиссия постановила проверить поступившие заявки на соответствие требованиям документации. По итогам рассмотрения будет определен состав участников, допущенных к дальнейшему отбору.
В настоящее время региональным оператором по обращению с ТКО в Ярославской области является ООО «Хартия», работающее в этом статусе с 2018 года. Для участия в новом отборе правительство региона создало ООО «Ярославский экологический оператор». ООО «Скоково» также принадлежит областному правительству.