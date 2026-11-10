Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Ярославль

«Ярославский экологический оператор» предложил самую низкую стоимость вывоза ТКО

На конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ярославской области самую низкую стоимость услуг предложило ООО «Ярославский экологический оператор», созданное правительством региона. Это следует из протокола вскрытия конвертов, опубликованного на портале «ГИС Торги».

Антон Голицын / Коммерсантъ

Заявки на конкурс подали действующий регоператор ООО «Хартия» и ООО «Скоково», которое принадлежит предпринимателю Анатолию Щедрину.
Вскрытие конвертов состоялось 9 ноября. Все три компании представили сведения о действующих лицензиях на транспортирование отходов IV класса опасности. Самую низкую приведенную стоимость услуг регионального оператора предложил «Ярославский экологический оператор» — 27,84 млрд руб. Предложение «Хартии» составляет 28,43 млрд руб., «Скоково» — 28,44 млрд руб. Таким образом, разница между минимальным и максимальным предложениями составляет около 597 млн руб.
Участники также предложили различные показатели качества услуг. «Хартия» обязуется допускать не более одного нарушения графика вывоза мусора в год, «Ярославский экологический оператор» — 18, «Скоково» — 20. При этом «Скоково» предлагает рассматривать обращения потребителей в течение одного дня, «Хартия» — пяти дней, а областная компания — 20 дней.
Конкурсная комиссия постановила проверить поступившие заявки на соответствие требованиям документации. По итогам рассмотрения будет определен состав участников, допущенных к дальнейшему отбору.
В настоящее время региональным оператором по обращению с ТКО в Ярославской области является ООО «Хартия», работающее в этом статусе с 2018 года. Для участия в новом отборе правительство региона создало ООО «Ярославский экологический оператор». ООО «Скоково» также принадлежит областному правительству.
Антон Голицын