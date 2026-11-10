«Ярославский экологический оператор» предложил самую низкую стоимость вывоза ТКО

В настоящее время региональным оператором по обращению с ТКО в Ярославской области является ООО «Хартия», работающее в этом статусе с 2018 года. Для участия в новом отборе правительство региона создало ООО «Ярославский экологический оператор». ООО «Скоково» также принадлежит областному правительству.