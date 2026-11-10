Минобороны России сообщило об ударе по электроподстанциям и судам на Украине

Кроме того, в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы поражены сухогруз с оружием и военным имуществом и танкер, который доставлял горюче-смазочные материалы для украинской армии. Восточнее Одессы в той же акватории атаке подвергся сухогруз с грузом военного назначения для ВСУ.