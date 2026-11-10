Минобороны России сообщило об ударе по электроподстанциям и судам на Украине
Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и морским судам с военным имуществом, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в Днепропетровской области атакована электроподстанция 330 кВ в населенном пункте Вольногорск. В Полтавской области под удар попала электроподстанция 154 кВ в городе Кременчуге, а в Киевской области — две электроподстанции 110 кВ в населенных пунктах Переяслав и Яготин.
Кроме того, в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы поражены сухогруз с оружием и военным имуществом и танкер, который доставлял горюче-смазочные материалы для украинской армии. Восточнее Одессы в той же акватории атаке подвергся сухогруз с грузом военного назначения для ВСУ.