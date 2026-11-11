В Челябинске ищут койки для размещения работающих на стройке метротрама бригад

Генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске, АО «Моспроект-3», объявил аукцион на помощь во временном предоставлении койко-мест для людей, работающих на площадке. Начальная цена контракта составляет 42 млн руб., указано на портале госзакупок.