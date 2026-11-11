В Челябинске ищут койки для размещения работающих на стройке метротрама бригад
Генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске, АО «Моспроект-3», объявил аукцион на помощь во временном предоставлении койко-мест для людей, работающих на площадке. Начальная цена контракта составляет 42 млн руб., указано на портале госзакупок.
Исполнителю предстоит давать информацию о свободных комнатах в хостеле либо подбирать подходящее место недалеко от стройплощадки, предварительно бронировать их, принимать и подтверждать заявки по телефону. Койки нужны заказчику каждый день в течение года с даты заключения соглашения минимум для 100 человек. Ранее «Моспроект-3» пытался разместить рабочих в специально построенном для этого общежитии. Подрядчика удалось найти со второго раза, однако через время с ним расторгли контракт. Подробности договора не разглашаются.