Для строителей метротрама в Челябинске возведут общежитие за 100 млн рублей

АО «Моспроект-3» объявило аукцион на поставку блочно-модульного здания, которое будет выполнять функцию общежития, для строительства линии «Север — Юг» челябинского метротрама. Начальная цена контракта составляет 101,7 млн руб., указано на портале госзакупок.

Заказчику требуется блочно-модульное здание сборно-разборного типа по системе «Транспак» из блок-модулей максимальной заводской готовности. В длину общежитие должно быть минимум 46,7 м, в ширину — 14,5 м. Подчеркивается, что в здании должно быть два этажа, но потолок первого и пол второго не могут быть одним элементом постройки, чтобы не допустить перегрузки. Всего планируется разместить 252 человека в 42 комнатах по 14 кв. м каждая на двухъярусных кроватях. Сооружение необходимо защитить от ветра и снега, в том числе с помощью утепления минеральной и каменной ватой. Подрядчику также предстоит провести свет, воду и тепло в общежитие.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября. Итоги подведут 8 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, генеральный подрядчик проекта АО «Моспроект-3» заключил контракт на сумму 8,8 млрд руб. с ООО «16-ое управление СиАрСиСи», дочерней компанией китайской корпорации на строительство тоннелей метротрама.

