В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым

На Троекуровском кладбище в Москве завершилось прощание с российским журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. На церемонию пришли десятки людей, в том числе его родственники, друзья и коллеги, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Сергеем Соседовым

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Церемония прощания с Сергеем Соседовым

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Прощание провели в Большом прощальном зале кладбища. Церемония была открыта для всех желающих. Ее посетили в том числе народный артист Эдгард Запашный, певица Наташа Королева, певцы Алексей Глызин и Александр Песков, актер Алексей Елистратов, телеведущая Лера Кудрявцева, пишет «РИА Новости». Журналиста похоронят рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. По данным СМИ, журналист скончался после падения с лестницы. За свою карьеру критик сотрудничал с изданиями «Вечерняя Москва» и «Лига наций». Входил в состав жюри российских музыкальных программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!», а также телешоу X Factor на Украине.