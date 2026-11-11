СКР возбудил уголовное дело из-за гибели детей на пожаре в Красноярском крае
Возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек при пожаре в Манско-Уярском округе Красноярского края, сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Как писал «Ъ-Сибирь», возгорание в жилом доме в поселке Камарчага произошло 8 ноября. Когда прибыли пожарные, огонь уже охватил весь дом. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 21-летней женщины и двух малолетних детей.
«Установлено, что в доме находилось пять человек, среди которых двое детей… В вечернее время в доме начался пожар, предварительной причиной которого является замыкание электрической сети»,— рассказали в ведомстве.
Уярский межрайонный следственный отдел расследует дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, чтобы установить причины пожара и смерти жертв.