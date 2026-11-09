Трое человек погибли при пожаре в Красноярском крае
Двое детей и взрослый стали жертвами пожара в поселке Камарчага в Манско-Уярском округе Красноярского края. Он произошел в ночь на 9 ноября, сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия.
В пожаре погибли 21-летняя женщина и двое детей — трех и пяти лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По информации главного управления МЧС по Красноярскому краю, информация о возгорании в жилом доме поступила в 22:00. Площадь пожара составила 72 кв. м. Когда прибыли пожарные, огнем был охвачен весь дом, на ликвидацию пожара потребовалось более двух часов.
Согласно предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. В коридоре дома работал обогреватель, который и стал эпицентром возгорания.