Трое человек погибли при пожаре в Красноярском крае

По информации главного управления МЧС по Красноярскому краю, информация о возгорании в жилом доме поступила в 22:00. Площадь пожара составила 72 кв. м. Когда прибыли пожарные, огнем был охвачен весь дом, на ликвидацию пожара потребовалось более двух часов.