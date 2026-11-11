Власти Удмуртии разорвут контракт на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь»

Напомним, реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевской организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Согласно госзакупке, подрядчику выплатили 70 млн руб.