Власти Удмуртии разорвут контракт на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь»
Обновление спортивного объекта длится с 2022 года
Власти Удмуртии расторгнут контракт на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» с компанией «Тепло-мастер» из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств. Об этом в Max заявил и. о. зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов.
«На сегодняшний день были выявлены и зафиксированы значительные отступления в работе от условий контракта, в том числе нарушения технологических процессов»,— написал вице-премьер.
По словам господина Меджитова, подрядчику дали 10 дней на устранение недостатков, но большая часть из них сохранилась. Они затрагивают фасады, кровлю, инженерные сети, системы вентиляции и пожаротушения, благоустройство и внутренние отделочные работы.
Новые сроки реконструкции вице-премьер не обозначил. «О дальнейших шагах и новостях по объекту будем сообщать дополнительно»,— завершил он.
Напомним, реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевской организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Согласно госзакупке, подрядчику выплатили 70 млн руб.
В феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. По итогам открытых торгов в мае был определен новый подрядчик — компания «Тепло-мастер» из Башкирии. По словам экс-главы Удмуртии Александра Бречалова, история подрядчика «неоднозначная». Ход реконструкции был поставлен на особый контроль. Трудности с поиском исполнителя — весной 2024 года торги запускались дважды — он объяснял запуском больших строительных проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, куда привлекались подрядчики со всей страны.
По данным портала госзакупок, сумма контракта на реконструкцию дворца «Ижсталь» составляет 1,2 млрд руб.
В апреле Тимур Меджитов и подрядчик заверяли Александра Бречалова, что новый сезон Всероссийской хоккейной лиги «Ижсталь» и ее болельщики проведут в обновленном ледовом дворце. Тогда готовность объекта составляла 72%. Но этого не произошло: ижевские хоккеисты проводят матчи на крытом катке «Олимпиец».
22 сентября и. о. министра по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин на заседании Госсовета Удмуртии заявлял, что проектная документация реконструкции объекта корректируется, поскольку она была «слабо проработана на начальном этапе».
Как писал «Ъ-Удмуртия» в октябре, из проекта бюджета на ближайшие три года следует, что ледовый дворец «Ижсталь» введут в эксплуатацию в 2027 году.