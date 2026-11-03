Ввод ледового дворца «Ижсталь» в эксплуатацию сдвинули на 2027 год
Ранее заявлялось о корректировке проектной документации
Ледовый дворец «Ижсталь» введут в эксплуатацию в 2027 году. Это следует из материалов общественных обсуждений проекта бюджета Удмуртии на ближайшие три года.
Напомним, 22 сентября и. о. и. о. министра по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин на заседании Госсовета Удмуртии заявлял, что проектная документации реконструкции объекта корректируется, поскольку она была «слабо проработана на начальном этапе».
В апреле и. о. зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов, курирующий реконструкцию, и подрядчики заверяли тогдашнего главу региона Александра Бречалова, что новый сезон ВХЛ «Ижсталь» и ее болельщики проведут в обновленном ледовом дворце. Но этого не произошло: ижевские хоккеисты проводят матчи на крытом катке «Олимпиец».
По данным портала госзакупок, сейчас в исполнении находится контракт на реконструкцию дворца «Ижсталь» за 1,2 млрд руб. По нему срок исполнения — 31 декабря 2026 года. В апреле готовность объекта составляла 72%.
Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевской организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Согласно госзакупке подрядчику выплатили 70 млн руб.
В феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. По итогам открытых торгов в мае был определен новый подрядчик — компания «Тепло-мастер» из Башкирии. По словам Александра Бречалова, история подрядчика «неоднозначная». Ход реконструкции поставлен на особый контроль. Трудности с поиском исполнителя — весной 2024 года торги запускались дважды — он объяснял запуском больших строительных проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, куда привлекались подрядчики со всей страны.