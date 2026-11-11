Внедорожник въехал в группу пешеходов в Лос-Анджелесе
Три человека погибли при наезде внедорожника на пешеходов в Северном Голливуде
Автомобиль въехал в группу пешеходов в районе Северный Голливуд Лос-Анджелеса. По данным городской пожарной службы, минимум три человека погибли, еще трое получили серьезные травмы. Об этом сообщает Reuters.
Как уточнили в Пожарном департаменте Лос-Анджелеса, трое пострадавших были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Официальных подробностей пока не поступало, отмечает агентство. Полиция в соцсети X сообщила, что водитель также был госпитализирован.
Местный телеканал KCAL-TV сообщил, что машина врезалась в киоск с едой рядом с автобусной остановкой на крупной магистрали — бульваре Ланкершим. Магистраль проходит через оживленный деловой и художественный район НоХо в долине Сан-Фернандо.
На кадрах аэросъемки с места происшествия виден частично смятый небольшой белый внедорожник, который, по-видимому, выехал на тротуар и врезался в боковую часть остановочного павильона.