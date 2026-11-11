Внедорожник въехал в группу пешеходов в Лос-Анджелесе

Как уточнили в Пожарном департаменте Лос-Анджелеса, трое пострадавших были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Официальных подробностей пока не поступало, отмечает агентство. Полиция в соцсети X сообщила, что водитель также был госпитализирован.