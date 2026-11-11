Минобороны Тайваня упрекнуло Китай в проведении учений по «блокированию зоны»

Официально китайские власти о каких-либо массовых учениях не объявляли. Маневры авианосной группы «Ляонин» в октябре в западной части Тихого океана военное ведомство КНР объявило ежегодной процедурой для проверки боевых возможностей в открытом океане. При этом подчеркивалось, что они не были направлены против какой-либо конкретной страны.