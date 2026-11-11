Минобороны Тайваня упрекнуло Китай в проведении учений по «блокированию зоны»
Авианосная группа во главе с флагманом «Ляонин» и другие военно-морские формирования Китая проводят учения по «блокированию зоны» в западной части Тихого океана. Маневры подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил журналистам в среду министр национальной обороны Тайваня Веллингтон Ку.
«Мы будем использовать совместные средства разведки, наблюдения и рекогносцировки и обмениваться разведданными с союзниками, чтобы постоянно отслеживать эти действия и соответствующим образом реагировать»,— приводит слова министра тайваньская газета Taipei Times.
На прошлой неделе генсек островного Совета нацбезопасности Джозеф Ву опубликовал в соцсети подробную информацию о развертывании более 100 кораблей ВМС и береговой охраны Китая у берегов Тайваня, в Южно-Китайском море и Тихом океане. Минобороны тогда же сообщило о значительном увеличении числа самолетов ВВС Китая в окрестностях острова.
Официально китайские власти о каких-либо массовых учениях не объявляли. Маневры авианосной группы «Ляонин» в октябре в западной части Тихого океана военное ведомство КНР объявило ежегодной процедурой для проверки боевых возможностей в открытом океане. При этом подчеркивалось, что они не были направлены против какой-либо конкретной страны.
Издание отмечает, что ограничение доступа к зоне акватории будет означать недопущение подхода на помощь Тайбэю войск США или других союзников в случае нападения Пекина.