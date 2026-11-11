РАТЭК просит отсрочить введение технологического сбора на электронику
Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила отложить запуск механизма технологического сбора, намеченный на 1 декабря 2026 года. Это следует из письма президента ассоциации Александра Онищука, направленного 10 ноября премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у “Ъ”). В письме указано, что правила расчета и уплаты сбора еще не приняты, взаимодействие государственных информсистем не протестировано, а у бизнеса нет времени на подготовку. Ассоциация предлагает перенести запуск до завершения нормативной и технической подготовки, ссылаясь на заключение Минюста России от 2 ноября 2026 года на проект Минпромторга о технологическом сборе (также есть у “Ъ”).
Закон о технологическом сборе на импортированную и производимую электронику президент РФ Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Размер сбора фиксированный вне зависимости от товарного знака и/или технических характеристик продукции, им облагаются юрлица или ИП, занимающиеся импортом или производством техники. Средства от сбора планируется направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. В 2025 году сбор планировали запустить с 1 сентября 2026 года, но уже в июле 2026 года Минпромторг сообщил о переносе срока на 1 декабря 2026 года.
«Сейчас производители и импортеры не имеют возможности заранее настроить учетные системы, перестроить финансовое планирование, адаптировать договоры поставки и зарезервировать оборотные средства»,— отмечает господин Онищук. Это связано с отсутствием утвержденных правил исчисления и уплаты сбора.