РАТЭК просит отсрочить введение технологического сбора на электронику

Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила отложить запуск механизма технологического сбора, намеченный на 1 декабря 2026 года. Это следует из письма президента ассоциации Александра Онищука, направленного 10 ноября премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у “Ъ”). В письме указано, что правила расчета и уплаты сбора еще не приняты, взаимодействие государственных информсистем не протестировано, а у бизнеса нет времени на подготовку. Ассоциация предлагает перенести запуск до завершения нормативной и технической подготовки, ссылаясь на заключение Минюста России от 2 ноября 2026 года на проект Минпромторга о технологическом сборе (также есть у “Ъ”).