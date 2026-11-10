С экс-декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС не сняли судимость
Апелляционная инстанция Московского городского суда 10 ноября оставила в силе решение суда первой инстанции, отказав в снятии судимости и отмене условного срока Светлане Лариной, осужденной за растрату в особо крупном размере (ст. 160 УК). Осужденная заявила суду, что сейчас работает в Институте экономических стратегий научным сотрудником на четверть ставки. Она рассказала, что полностью раскаивается в содеянном и теперь занимается общественной деятельностью. Госпожа Ларина подчеркнула, что наличие судимости мешает ей получить более высокую зарплату на работе. Представитель гособвинения, в свою очередь, требовал оставить решение суда первой инстанции в силе. Суд доводам госпожи Лариной не внял и встал на сторону прокурора.
По версии следователей ФСБ, госпожа Ларина вместе с Игорем Барцицем и замдиректора по научной работе Галиной Ивлевой похищали деньги «путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». В частности, по версии ФСБ, Игорь Барциц и его сообщники договорились со своими подчиненными и коллегами о том, что будут выписывать им надбавки к зарплатам и премии, которые те затем станут им возвращать наличными за небольшим вычетом своего процента. В общей сложности таким образом они присвоили около 75 млн руб., установило следствие.