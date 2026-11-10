На сессии ОДКБ 11 ноября обсудят лишение Армении права голоса
Лидеры стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности на сессии в Москве 11 ноября обсудят вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ и запрете на выдвижение граждан страны на квотные должности в органах. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что даже без права голоса Ереван сохранит основные права как участник объединения.
«Уже более двух лет Ереван не перечисляет членские взносы, в связи с чем был поставлен вопрос о применении к Республике Армения положений статьи 25 Устава ОДКБ», — сказал господин Лавров журналистам. Ограничения, согласно уставу, действуют до полного погашения задолженности перед бюджетом организации. «Если задолженность бюджета ОДКБ превышает двухлетний период, то страна должна лишаться права голоса. Но дверь мы не захлопываем»,— добавил Сергей Лавров.
В феврале 2024 года Армения заморозила членство в организации, объяснив решение тем, что союзники не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Речь шла, среди прочего, о том, что ОДКБ не вмешалось в конфликт в Нагорном Карабахе.