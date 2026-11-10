На сессии ОДКБ 11 ноября обсудят лишение Армении права голоса

Лидеры стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности на сессии в Москве 11 ноября обсудят вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ и запрете на выдвижение граждан страны на квотные должности в органах. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что даже без права голоса Ереван сохранит основные права как участник объединения.