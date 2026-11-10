Бюджет Воронежской области на 2027 год прошел «нулевое» чтение

Порядка 85% бюджета в 2027 году будет распределено на мероприятия и программы социальной направленности. Общие расходы на образование, здравоохранение, соцзащиту, культуру, физкультуру и спорт, а также занятость населения без учета капитальных вложений запланированы на уровне почти 126 млрд руб. На реализацию нацпроектов в следующем году пока предусмотрено свыше 21 млрд руб., а на экономику и инфраструктуру региона — почти 62 млрд. Общий объем финансовой помощи муниципальным образованиям региона в следующем году пока заложен в объеме 67,6 млрд руб.