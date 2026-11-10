Бюджет Воронежской области на 2027 год прошел «нулевое» чтение
В Воронежской областной думе 10 ноября прошло совместное заседание всех комитетов, в ходе которого депутаты предварительно обсудили проект закона об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Бюджет предусматривает расходы в 248,5 млрд руб. при доходах 226,7 млрд и дефиците в размере 21,8 млрд, большую часть которого планируют покрыть остатками. Собственные доходы региональной казны в следующем году увеличатся на 4,3% и составят 200,5 млрд руб.
Основную информацию, касающуюся проекта закона, на заседании представила министр финансов Воронежской области Надежда Сафонова. Она сообщила, что «несмотря на некоторое замедление экономики, бюджет области позволит обеспечить решение задач, поставленных главой государства и губернатором». Среди ключевых задач госпожа Сафонова выделила безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, мероприятия по поддержке СВО, реализацию национальных проектов и достижение национальных целей развития.
Порядка 85% бюджета в 2027 году будет распределено на мероприятия и программы социальной направленности. Общие расходы на образование, здравоохранение, соцзащиту, культуру, физкультуру и спорт, а также занятость населения без учета капитальных вложений запланированы на уровне почти 126 млрд руб. На реализацию нацпроектов в следующем году пока предусмотрено свыше 21 млрд руб., а на экономику и инфраструктуру региона — почти 62 млрд. Общий объем финансовой помощи муниципальным образованиям региона в следующем году пока заложен в объеме 67,6 млрд руб.
«Несмотря на очень напряженный бюджет, мы нашли возможность не снижать муниципалитетам финансовую поддержку на общее покрытие расходов. Кроме того, в следующем году мы не воспользуемся правом сократить передаваемый муниципальным районам и городским округам дополнительный норматив по НДФЛ, хотя Бюджетный кодекс теперь дает нам такую возможность», — цитирует госпожу Сафонову пресс-служба облдумы.
Депутаты и комитеты регионального парламента сформируют замечания и предложения к документу, которые в обобщенном виде будут переданы на рассмотрение в областное правительство в срок до 12 ноября включительно.