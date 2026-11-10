Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС в случае отказа финансировать Украину
О том, что Фридрих Мерц пригрозил наложить вето на грядущий семилетний бюджет ЕС, сообщила газета Financial Times. В ее распоряжении оказалось письмо канцлера к председателю Евросовета Антониу Коште. В нем он указал, что поддержит бюджет на 2028–2034 годы только в том случае, если все страны-члены согласятся оказать финансовую поддержку Украине.
О необходимости дополнительного финансирования Украины стало известно в октябре, когда Киев заявил о дефиците госбюджета на 2027 год в €70 млрд. В ЕС договорились выделить для его покрытия €45 млрд, остальную часть бремени возложили на союзников за пределами объединения. Однако ни первым, ни вторым пока не удалось договориться о выделении средств Украине. Так, в Брюсселе до сих пор пытаются решить, откуда брать эти деньги и на каких условиях. Приоритетный вариант — общий заем по аналогии с ранее выданным Украине кредитом на €90 млрд. При этом Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия уже обозначили свое нежелание в этом участвовать. В случае с кредитом на €90 млрд эти страны (кроме Болгарии) выполняют обязательства лишь частично: в 2025 году они настояли на том, чтобы не выплачивать по нему проценты.
Для Германии, которая одновременно является главным донором и европейского бюджета, и Украины, такая ситуация означает, что Берлину приходится дважды платить по счетам. Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия входят в число основных реципиентов дотаций из бюджета ЕС. Именно в их казну стекают в том числе немецкие деньги, и их же долю Берлин частично покрывает, когда речь заходит о финансировании Украины.