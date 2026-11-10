Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС в случае отказа финансировать Украину

О необходимости дополнительного финансирования Украины стало известно в октябре, когда Киев заявил о дефиците госбюджета на 2027 год в €70 млрд. В ЕС договорились выделить для его покрытия €45 млрд, остальную часть бремени возложили на союзников за пределами объединения. Однако ни первым, ни вторым пока не удалось договориться о выделении средств Украине. Так, в Брюсселе до сих пор пытаются решить, откуда брать эти деньги и на каких условиях. Приоритетный вариант — общий заем по аналогии с ранее выданным Украине кредитом на €90 млрд. При этом Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия уже обозначили свое нежелание в этом участвовать. В случае с кредитом на €90 млрд эти страны (кроме Болгарии) выполняют обязательства лишь частично: в 2025 году они настояли на том, чтобы не выплачивать по нему проценты.