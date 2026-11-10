В Воронеже апелляция утвердила снос самостроя на Московском проспекте
История строительства началась в мае 2003 года: ВГАУ и ООО «Воронеж дом плюс» заключили договор о сотрудничестве. Компания перечислила университету 5 млн руб. и пообещала передать четыре нежилых помещения в построенном объекте, а остальные площади планировала оформить на себя. В 2010 году мэрия Воронежа выдала ВГАУ разрешение на строительство магазина с офисами и подземной автостоянкой, а уже в 2011-м право собственности на недострой зарегистрировал «Воронеж дом плюс». В январе 2023 года компания продала этот объект ООО «Интернет». При этом в ходе разбирательства выяснилось, что федеральная земля изначально не могла выделяться под коммерческое строительство: университет не имел права передавать участок частному застройщику, а власти не переводили землю под эти цели. Суды пришли к выводу, что оформление права собственности на недострой являлось схемой по завладению государственной землей в обход торгов, и признали здание самовольной постройкой.
По данным Rusprofile, ООО «Интернет» зарегистрировано в Воронеже в декабре 1997 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 3,1 млн руб. Единственным учредителем является Юлия Барбашина, директором выступает Ирина Палачева. В 2025 году компания выручила 26 млн, чистая прибыль составила 2,5 млн руб.
ООО «Воронеж дом плюс» зарегистрировано в июле 2000 года для строительства жилых и нежилых зданий. Директором является Константин Величкин, учредителем — Ольга Семенова. В 2025 году компания выручила 322 тыс., чистая прибыль составила 17 тыс. руб.