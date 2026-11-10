В Воронеже апелляция утвердила снос самостроя на Московском проспекте

По данным Rusprofile, ООО «Интернет» зарегистрировано в Воронеже в декабре 1997 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 3,1 млн руб. Единственным учредителем является Юлия Барбашина, директором выступает Ирина Палачева. В 2025 году компания выручила 26 млн, чистая прибыль составила 2,5 млн руб.

ООО «Воронеж дом плюс» зарегистрировано в июле 2000 года для строительства жилых и нежилых зданий. Директором является Константин Величкин, учредителем — Ольга Семенова. В 2025 году компания выручила 322 тыс., чистая прибыль составила 17 тыс. руб.