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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже апелляция утвердила снос самостроя на Московском проспекте

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, признавшей незаконным незавершенное здание площадью 7,3 тыс. кв. м на Московском проспекте, 114А в Воронеже. Владельцу предстоит демонтировать конструкцию за счет собственных средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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Инициатором процесса стало территориальное управление Росимущества, ответчиком — местное ООО «Интернет». Арбитраж установил, что объект возводили на федеральной земле, переданной в бессрочное пользование Воронежскому государственному аграрному университету имени Петра I (ВГАУ). Участок никогда не выделялся организации или ее правопредшественникам, а разрешительная документация на строительные работы не оформлялась.

  • История строительства началась в мае 2003 года: ВГАУ и ООО «Воронеж дом плюс» заключили договор о сотрудничестве. Компания перечислила университету 5 млн руб. и пообещала передать четыре нежилых помещения в построенном объекте, а остальные площади планировала оформить на себя. В 2010 году мэрия Воронежа выдала ВГАУ разрешение на строительство магазина с офисами и подземной автостоянкой, а уже в 2011-м право собственности на недострой зарегистрировал «Воронеж дом плюс». В январе 2023 года компания продала этот объект ООО «Интернет». При этом в ходе разбирательства выяснилось, что федеральная земля изначально не могла выделяться под коммерческое строительство: университет не имел права передавать участок частному застройщику, а власти не переводили землю под эти цели. Суды пришли к выводу, что оформление права собственности на недострой являлось схемой по завладению государственной землей в обход торгов, и признали здание самовольной постройкой.

В рамках судебного процесса ООО «Интернет» пыталось узаконить постройку: компания ходатайствовала о назначении строительно-технической экспертизы и подала встречный иск с требованием обязать Росимущество заключить договор аренды участка без проведения торгов. Однако суд первой инстанции отклонил встречные требования, указав, что «самовольный захват земли РФ не подлежит правовой защите», и обязал общество снести объект в месячный срок.

По данным Rusprofile, ООО «Интернет» зарегистрировано в Воронеже в декабре 1997 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 3,1 млн руб. Единственным учредителем является Юлия Барбашина, директором выступает Ирина Палачева. В 2025 году компания выручила 26 млн, чистая прибыль составила 2,5 млн руб.

ООО «Воронеж дом плюс» зарегистрировано в июле 2000 года для строительства жилых и нежилых зданий. Директором является Константин Величкин, учредителем — Ольга Семенова. В 2025 году компания выручила 322 тыс., чистая прибыль составила 17 тыс. руб.

Сегодня стало известно, что в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд также обратился собственник здания Дворца культуры имени Кирова — воронежское ООО «Альянс ВК». Компания оспорила решение нижестоящей инстанции, которая по иску управы Левобережного района обязала ее в течение шести месяцев отремонтировать фасад объекта на Ленинском проспекте, 1 за свой счет: восстановить штукатурный и облицовочный слои, входные группы и остекление.
Кабира Гасанова