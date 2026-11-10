Владелец ДК Кирова в Воронеже подал жалобу на решение суда о ремонте фасада

Собственник здания Дворца культуры имени Кирова в Воронеже — ООО «Альянс ВК» — обратился в 19-й арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение нижестоящей инстанции. Арбитражный суд Воронежской области по иску управы Левобережного района обязал компанию за счет собственных средств отремонтировать фасад объекта в соответствии с его паспортом. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел, его пока не приняли к производству.