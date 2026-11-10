Владелец ДК Кирова в Воронеже подал жалобу на решение суда о ремонте фасада
Собственник здания Дворца культуры имени Кирова в Воронеже — ООО «Альянс ВК» — обратился в 19-й арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение нижестоящей инстанции. Арбитражный суд Воронежской области по иску управы Левобережного района обязал компанию за счет собственных средств отремонтировать фасад объекта в соответствии с его паспортом. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел, его пока не приняли к производству.
Согласно оспариваемому решению, ответчик обязан в течение шести месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу устранить дефекты экстерьера здания на Ленинском проспекте, 1: восстановить штукатурный и облицовочный слои по периметру сооружения, отремонтировать входные группы и остекление оконных блоков.
В октябре региональная прокуратура направила в Арбитражный суд Воронежской области иск к «Альянс ВК» об изъятии здания ДК площадью 4,1 тыс. кв. м из незаконного владения в пользу муниципалитета. В качестве обеспечительной меры суд запретил совершать регистрационные действия в отношении недвижимости. Судебное заседание по этому делу назначено на 16 ноября. По оценке городских властей в 2024 году, общая стоимость комплексного восстановления находящегося в неудовлетворительном состоянии объекта составляет порядка 800 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Альянс ВК» зарегистрировано в Воронеже в октябре 2001 года. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Долями в компании владеют экс-депутат Воронежской городской думы Сергей Кудрявцев (58,34%), Эрик Арутюнян (25%) и сын бывшего мэра Воронежа, ныне депутата городской думы Сергея Колиуха, Владислав Колиух (16,66%). Должность генерального директора с ноября 2021 года занимает Евгений Щербинин. С 2017 года юридическое лицо не фиксирует выручку.
Обстоятельства перехода ДК Кирова в частную собственность ранее стали предметом уголовного разбирательства. В 2022 году экс-депутат городской думы Воронежа Сергей Кудрявцев был осужден за мошенничество в особо крупном размере в связи с сокрытием при оформлении сделки сведений о бомбоубежище площадью 206 кв. м, относящемся к федеральной собственности. Ущерб оценивался в 31,3 млн руб. Осенью 2023 года суд заменил неотбытую часть наказания бывшему депутату на принудительные работы. В июне 2026 года территориальное управление Росимущества передало защитное сооружение в пятилетнюю аренду воронежскому ООО «Фарватер» Владимира Колесникова за 102,1 тыс. руб. в месяц.
Подробнее об уголовном деле Сергея Кудрявцева — в материале «Ъ-Черноземье» «Из бомбоубежища выход платный».