Фабрики действуют по обстановке

После нескольких лет уверенного роста производство офисной мебели в России начало сокращаться: в январе—апреле 2026 года — почти на 3% в натуральном выражении и на 8% в денежном. При этом объемы ввода новых офисных площадей продолжают увеличиваться. Участники рынка объясняют это общим охлаждением деловой активности бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За первые четыре месяца 2026 года выпуск офисной мебели в России снизился на 2,7% в натуральном выражении и на 7,8% в денежном. Это следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). В 2025 году наблюдалась обратная тенденция. Тогда, по подсчетам АМДПР, производители увеличили выпуск офисной мебели на 15,6% год к году. Ее производство росло как минимум с 2021 года, следует из данных Росстата (см. график). Такие показатели связывали с активным вводом в эксплуатацию коммерческой недвижимости (см. “Ъ” от 11 марта).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2023–2025 годах многие компании переезжали в новые офисы, расширяли площади, адаптировали рабочие пространства под изменившиеся условия после ухода части иностранных компаний и ввода новых объектов, говорит гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. По его мнению, нынешнее охлаждение производства связано с тем, что девелоперы откладывают ввод бизнес-центров из-за высокой стоимости финансирования и строительства.

Коммерческий директор ателье мебели Mr.Doors Александр Гаврилин связывает снижение производства офисной мебели с общим охлаждением бизнеса. Многие компании заняли более осторожную позицию в отношении инвестиций в новые площади, соглашается господин Шестаков.

Свою роль сыграла и трансформация самого формата занятости: часть работников перешла на гибридный или удаленный график, отмечает господин Гаврилин. Кроме того, добавляет эксперт, на производстве сказывается рост издержек у предприятий: удорожание материалов, логистики и рабочей силы.

После активного роста производства офисной мебели в 2025 году рынок столкнулся с высокой конкуренцией и необходимостью поддерживать загрузку производственных мощностей, говорит гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов. В результате спрос постепенно концентрируется вокруг крупных производителей, способных предложить выгодную цену и гарантировать сроки реализации проектов, добавляет он. Часть игроков не выдерживает ценового давления и уходит с рынка или сталкивается с финансовыми трудностями, в результате чего закономерно спрос перераспределяется в пользу более устойчивых компаний, констатирует Александр Гаврилин.

В офисном сегменте Москвы ввод площадей растет, говорит директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. По ее данным, в первой половине 2026 года введено 599 тыс. кв. м офисной недвижимости, в 27 раз больше год к году. Такой ощутимый рост объясняется низкой базой прошлого года, уточняет эксперт. Почти половина нового ввода пришлась на офисы на продажу, которые, как правило, реализуются без мебели.

Несмотря на увеличение ввода офисной недвижимости, увеличился цикл сделок аренды, что может косвенно влиять на локальный спрос на мебель, сдвигая закупки во времени относительно ввода офисных площадей, рассуждает госпожа Акатова.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова говорит, что объемы строительства новых офисных объектов растут третий год подряд. Она прогнозирует, что объем ввода офисных площадей в Московском регионе по итогам 2026 года составит 875 тыс. кв. м. Это на 16% больше год к году. Крупные компании по-прежнему склонны выбирать площади без отделки и меблировки, чтобы создать офис по собственному проекту, поясняет эксперт. В то же время малый и средний бизнес чаще стремится получить готовый продукт с возможностью быстрого переезда, добавляет она.

Владимир Комаров, София Мешкова