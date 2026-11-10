В Абу-Даби завершился первый день переговоров по Украине
Завершился первый день переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Они продлились 4,5 часа с перерывом около 40 минут. Об этом сообщил ТАСС.
Основная часть переговоров проходила в закрытом для прессы режиме. Переговоры продолжатся 11 ноября. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Politico писало, что на первый день переговоров были запланированы обсуждения гарантий безопасности России и Украины, а также изменений оборонной системы. Завтра переговорщики обсудят территориальные вопросы, утверждает издание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл одним из главных вопросов на повестке переговоров послевоенные гарантии безопасности.