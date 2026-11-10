«Риск банкротств представляется очень высоким»

Но вместе с тем мы видим практику банкротств физических лиц, имеющих в основном потребительские кредиты. Пойти в процедуру банкротства при ипотечном кредите возможно. Но чаще всего этот процесс заканчивается заключением с банком мирового соглашения, которое предусматривает дальнейшее погашение ипотечного кредита на тех же условиях, с таким же платежом и с уплатой процентов по договору. Меняется только основание возникновения задолженности по кредиту — первоначально это был кредитный договор, далее он превратился в мировое соглашение.