«Риск банкротств представляется очень высоким»
Банкир Николай Парамонов — о финансовой нагрузке кубанских и ростовских ипотечников
Краснодарский край оказался на 68-й позиции в рейтинге доступности ипотеки, подготовленном аналитиками «РИА Новости». Средняя ипотека в регионе достигает примерно 4,6 млн руб., а ежемесячный платеж — 72,1 тыс. руб.: это почти половина совокупного дохода двух работающих жителей Кубани. В Ростовской области средний размер ипотечного кредита находится на уровне 4,4 млн руб. Ежемесячный платеж там составляет 66,8 тыс. руб., или 52,1% совокупного дохода семьи из двух человек (это определяет регион на 74-ю строчку рейтинга). О том, насколько велика такая долговая нагрузка и может ли она привести к массовым банкротствам, рассказал начальник управления розничного кредитования ПАО КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов.
«Есть показатель, который по рекомендации регулятора каждый банк должен указывать заемщику при подписании кредитной документации как ПДН (показатель долговой нагрузки). По рекомендации регулятора для комфортного погашения кредита ПДН не должен превышать 50%, что, грубо говоря, равно половине всех доходов клиента за минусом расходов по имеющимся кредитам и прожиточного минимума на всех иждивенцев клиента. На наш взгляд, это максимальный показатель, и мы не выдаем кредиты с показателем ПДН более 50%.
В Краснодарском крае и в Ростовской области нагрузку у ипотечников мы считаем максимально возможной или даже критической, так как в совокупной средней чистой зарплате двух работающих жителей региона не учтены прожиточный минимум на каждого иждивенца и действующие платежи по кредитам, которые сегодня обслуживают граждане. При такой финансовой нагрузке риск банкротств представляется очень высоким.
Но вместе с тем мы видим практику банкротств физических лиц, имеющих в основном потребительские кредиты. Пойти в процедуру банкротства при ипотечном кредите возможно. Но чаще всего этот процесс заканчивается заключением с банком мирового соглашения, которое предусматривает дальнейшее погашение ипотечного кредита на тех же условиях, с таким же платежом и с уплатой процентов по договору. Меняется только основание возникновения задолженности по кредиту — первоначально это был кредитный договор, далее он превратился в мировое соглашение.
По нашим ипотечным заемщикам мы подобных проблем не ожидаем, так как очень осторожно подходим к процессу кредитования физических лиц и не выдаем кредит, если видим риски его невозврата. Просрочка по кредитному портфелю физических лиц банка на данный момент — не более 1%, что является очень низким показателем по рынку в целом.
Что будет с рынком недвижимости при массовой просрочке или банкротстве ипотечных заемщиков, спрогнозировать не просто. Но если эти события произойдут, возможные их последствия — это снижение стоимости квадратного метра вторичной недвижимости, большое количество невостребованного жилья по причине высоких ставок ипотечного кредитования и низкого уровня дохода».